Dobro se dobrim vraća: Ranko Popović iz Virovitice krv je darivao sto puta

Na posljednjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Virovitici krv je darivalo 84 osoba, a među njima je bio i 57-godišnji Ranko Popović kojem je ovo bilo jubilarno, stoto darivanje krvi. Ranko je inače rođen u Virovitici gdje i živi, no na privremeni rad odlazi u Njemačku kako bi, kako kaže, „pokrpao ekonomski sliku“. Koliko mu je stalo do toga da svojim nesebičnim činom pomogne nekome kome to zaista treba, najbolje govori činjenica da je upravo zbog ove akcije na tjedan dana odgodio čak i odlazak u Njemačku.

Krv je počeo darivati u srednjoj školi, nastavio u vojsci, čak i kada je bio po terenima.

– Krenulo je spontano, htio sam pomoći, a poticaj mi je bio to što su ljudi oko mene bili darivatelji krvi. Mislio sam, ako mogu drugi, mogu i ja. U glavi su mi bile i očeve riječi koji je često znao reći: „Dao Bog da uvijek mogu davati, a da mi nikada ne treba“. Ovo me ispunjava i ja se iskreno nadam da ću krv moći darivati još barem 20-30 puta, kazuje nam Ranko kojemu je inače krvna grupa A+.

ZBOG AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI ODGODIO ODLAZAK U NJEMAČKU

Ranko se nikada nije informirao o tome kome je njegova krv pomogla i kome je možda spasio život.

– Nadam se samo da je došla u prave ruke, do nekoga kome je zaista trebala. Iskreno se nadam da su spašeni mnogi životi i meni je neizmjerno drago da sam indirektno i ja bio dio te pomoći jer upravo to mi je cilj. Supruga ne može darivati krv iz zdravstvenih razloga, no zato su trojica sinova krenuli mojim stopama. Doduše, ne tako redovito kao ja, ali kada im se ukaže prilika uvijek su voljni to učiniti. I meni osobno je bilo mnogo lakše dok se krv darivala u virovitičkoj bolnici jer nisam bio vezan uz dolazak ekipe iz KBC-a Osijek. Znači mora se poklopiti da sam tu u isto vrijeme kada i oni. Slična situacija je bila i ovoga puta. Boravio sam u Virovitici pošto sam dobio slobodne dane i upravo zbog ovog jubilarnog darivanja produžio sam boravak. Očekivao sam kako će akcija biti oko Uskrsa, no eto, dogodilo se da je bila kasnije, i zbog nje je vrijedilo ostati, ponosno nam je kazao Ranko Popović.

KRV ĆE DARIVATI DOKLE GOD ĆE MU TO DOZVOLJAVATI ZDRAVSTVENO STANJE

Ranko ističe da svaki puta nakon darivanja krvi osjeća zadovoljstvo i olakšanje.

-To je jednostavno taj osjećaj da ste nekome pomogli. Znalo se nekada dogoditi da za vrijeme akcije nisam prisutan u Virovitici i tada sam znao osjećati neku napetost u sebi, ne znam točno kako da opišem, kao neki višak energije. Na moju dosljednost u darivanju krvi vjerojatno je utjecala i priča pojedinih doktora i medicinara da je to dobro i zdravo tako da mi je to dodatna motivacija da nastavim i dalje, a to će biti dokle god mi moje zdravstveno stanje bude to dozvoljavalo.

Na kraju je Ranko uputio poruku i svima koji se dvoume oko ovih hvalevrijednih akcija da pokažu svoju humanost i pomognu nekome čiji život ovisi možda upravo o njihovu činu.

– Preporučio bih svima da se odazovu ovim akcijama, osobito mladima jer nikada ne znaju kome će od njihove obitelji i prijatelja zatrebati, a ne dao Bog i njima samima. I zapamtite: uvijek je dobro davati jer dobro se dobrim vraća, na kraju razgovora kazao nam je Ranko Popović. (www.icv.hr, mb)