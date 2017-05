LIJEPE NA VININ NAČIN Epilator na djelu

Nadam se da pratite temu jer potrebno vam je znanje iz prošlog broja da bi primijenili Epilator?

Za one koji nisu probali i ne znaju kako funkcionira; EPILATOR je mali uređaj za čupanje dlačica s nogu, ruku, prepona i ispod pazuha (tko se odvaži). Koristimo ga tako da ga prislonimo na željeno područje i polako povlačimo u suprotnom smjeru od rasta dlačica, bitno je napomenuti da dlačice moraju biti par milimetara. Efekt je kao puno malih pinceta. Imamo više tipova epilatora i svakako ima svoje prednosti nad britvicom ili kremom za uklanjanje dlačica. Možete birati između epilatora na baterije ili na struju, isto tako neke koristimo na mokru, druge na suhu kožu, a postoje čak i oni koje koristimo pod vodom jer je koža tad najmekša. Prije korištenja svakako se treba istuširati u toploj vodi. Za razliku od britvice njime se ne možete porezati i definitivno duže ćete hodati glatkih nogu. A ono što nije baš poželjno je bol. Prvih par puta morat ćete stisnuti zube. No, to sve ovisi i o vašem pragu boli. Trebat će vam 10-15 minuta za tu bol, ali zadovoljstvo će trajati tjednima. Da vas podsjetim na peeling koji bi bilo dobro povremeno napraviti da se ne dešavaju urasle dlačice, a ujedno ćete ukloniti i mrtve stanice kože. Kožu ćemo umiriti uljem čajevca ili lavande nakon epilacije.

Pa eto, sve ostalo je na vama!

SAMO HRABRO.

