Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica odobren projekt pod nazivom New Skills for New Age (Nove vještine za novo doba) u sklopu Erasmus+ – ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vrijedan 38.512 eura.

Industrijsko-obrtnička škola Virovitica projektom mobilnosti želi osnažiti i upotpuniti praktičnu nastavu učenika koji se obrazuju za zanimanja instalater grijanja i klimatizacije te stolar. Očekivani rezultat bit će jačanje stručnih vještina i kompetencija učenika i nastavnika iz nastavnih predmeta Tehnologija grijanja i klimatizacije za instalatere grijanja i klimatizacije te Crtanje s konstrukcijama za stolare. Učenici će s novim vještinama biti kompetentniji za nove izazove na radnom mjestu i u svakodnevnom životu. U sklopu projekta 18 učenika u pratnji dvoje nastavnika odradit će dvotjednu stručnu praksu u Pragu. Škola partner je Střední škola technická, Praha, Republika Češka.

Opći cilj projekta osnaživanje je profesionalnih kompetencija učenika u okviru njihovog područja obrazovanja u primjeni i nadopuni praktičnih znanja iz struke. Novo iskustvo steći će i radom u stranoj zemlji, uz primjenu EU standarda. Ovaj projekt bit će veliki poticaj učenicima u ostvarenju što boljih rezultata u svojem daljnjem školovanju ili pri zaposlenju. A trebao bi i motivirati nove učenike koji će se tek opredijeliti za ova zanimanja.

Program Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

