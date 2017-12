Obilježena 26. obljetnica oslobađanja Papuka

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić nazočio je u subotu, 16. prosinca, 26. obljetnici obilježavanja Vojne operacije Papuk 91 i oslobađanja privremeno okupiranih područja bivše općine Slavonska Orahovica. Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom ispred spomen obilježja poginulim Hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u centru Orahovice a potom kod Križa na mjesnom groblju u Zdencima.

O značaju Vojne operacije Papuk 91 uvodno je govorio Robert Kuzmić, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990. – 1991. naglasivši želju i potrebu za obilježavanjem značajnih datuma iz naše povijesti kako bi mlađi naraštaji o njima dobili prave informacije od hrvatskih ratnika. Izlaganje Antuna Grabovca, dugogodišnjeg predsjednika Udruge, kao i uvijek do sad, bilo je protkano oštrinom i ljubavlju za svoj dom. Predsjednik županijske Udruge veterana dragovoljaca Domovinskog rata Josip Nemec naglasio je:

„Prvo bih pozdravio sudionike prvog oslobođenog područja u Republici Hrvatskoj koje, začudo, nije dobilo nikakvu posebnu beneficiju niti priznanje. Da se to dogodilo u Dalmaciji sad bi vrh države bio ovdje, ali pošto je to u Slavoniji, to je izgleda, manje važno.

Možda smo i sami krivi. Da smo od početka naglašavali taj datum, možda, no mi nismo išli zbog slave, nismo išli zbog nekakvih privilegija, već smo išli sa srcem i ljubavlju prema Domovini. Nismo mi bili ni svjesni što smo tog trenutka napravili da smo uzeli oružje i išli se suprostaviti trećoj vojnoj sili u Europi. Možda je i dobro da nismo znali koliko je neprijatelj jak. Sjetim se tih devedesetih, stvarno je to bilo veliko srce i velika ljubav za Domovinu.“

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, uvijek rado viđen u našoj sredini, Nenad Križić, na zamolbu Udruge još je jednom detaljno objasnio članke novog Zakona o hrvatskim braniteljima te i ovaj put izrazio spremnost za suradnjom o svim pitanjima hrvatskih branitelja.

Obljetnica oslobođenja Papuka isti dan je obilježena i u Četekovcu. Hrvatski časnički zbor Slatina organizirano je posjetio spomenik poginulim mještanima Četekovca, Čojluga i Balinaca. Ispred spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Potom su maratonci iz Udruge Glasnici istine trčali jedanesti maraton od Četekovca do spomen obilježja poginulim u voćinskom kraju. (www.icv.hr, žf)