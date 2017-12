Predsjednik Dario Vrbaslija raspustio Gradsko vijeće Grada Slatine

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održana 7., a kako se čini i posljednja, sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine u ovom sazivu.

Da je nešto poremećeno u redovima vladajuće koalicije SDP-a i nezavisne liste Daria Vrbaslije dalo se primijetiti na samom početku sjednice, nervoza predsjednika Vrbaslije, kao i SDP-ovaca, bila je očita. Poslije utvrđivanja kvoruma stečeni su uvjeti za početak sjednice, pošto je prisutno bilo 15 od 17 vijećnika, a svoju su prisegu za stupanje na dužnost gradskog vijećnika dali Mirela Benija i Damir Drokan, kao zamjene za dosadašnje Robertina Repića i Ivana Roštaša.

Prve su iskre počele sijevati na 3. točci Dnevnog reda, aktualnom satu, kada se je nervoza predsjenika Vrbaslije intenzivirala, te se je na vrlo nekulturan i za jednog bivšeg vjeroučitelja neprimjeren način zapovjednim tonovima glasno obraćao vijećnici Sanji Bošnjak, poizvajući je, tj. naređujući joj da sjedne na svoje mjesto, iz ne baš opravdanih razloga, često joj za vrijeme izlaganja upadajući u riječ, radi čega je vijećnica, predsjednica Kluba koalicije HDZ, HSLS, HSP, Sanja Božnjak zatražila 5 minuta stanke za konzultacije.

Poslije kraće stanke, zasjedanje je nastavljeno sa 3. točkom i čitanjem, te obrazlaganjem pitanja koja su si sami sebi postavili vladajući, a na njih su odgovarali pročelnici Mario Kokorić i Krešimir Šarabok. Gradonačelnik Ostrošić tek je davao zagljučne odgovore na koje više niti oporba, niti vladajući nisu, po Poslovniku, imali pravo replike. Njegova je bila zadnja.

Dolaskom vijećnika Vukovskog, s nezavisne liste Daria Vrbaslije, snage oporbe i vladajućih (8:8) su se izjednačile, a Krešimiru Liblu (SDP) još nije bilo ni traga.

Uvidjevši ”škakljivu” situaciju, predsjedink Vrbaslija pozvao je 15 minuta pauze, vjerojatno u nadi da će se prije 4. točke, razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu, vijećnik partner u vijeću Kazimir Libl (SDP) pojaviti, ali na njegovu, i žalost ostalih vladajućih vijećnika, Liblu nije bilo ni ”traga”. Skupivši dovoljno hrabrosti, vladajući su se s pauze vratili u dvoranu i sjednica je nastavljena izglasavanjem 4. točke Dnevnog reda, oporba suzdržani 8, vladajuća koalicija 8 ZA, i točka o rebalansu proračuna ”pada”, a s njom i ovaj saziv Gradskog vijeća. Uvidjevši da se je našao u ”neobranom grožđu”, predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Vrbaslija prisutnima čita već pripremljen monolog, očito spreman i za ovakav razvoj situacije, te raspušta Gradsko vijeće pozivajući građanstvo na nove izbore. U tren oka u velikoj dvorani Hrvatskog doma ostali su samo oporbenjaci (HDZ, HSLS, HSP), dva pročelnika, gradonačelnik Ostrošić i novinari, još ne vjerujući što se je to dogodilo.

Bez dodatnih pojašnjenja od strane predsjednika, prisutnoj novinarskoj ekipi Žarković, Kokorić, Fišli, jedino što je preostalo bilo je uzeti izjave na zamolbu od Mirana Janečića, predsjednika najjače slatinske političke opcije HDZ-a i Sanje Bošnjak, predsjednice Kluba oporbene koalicije.

U svojim izjavama Miran Janečić i Sanja Bošnjak rekli su slijedeće :

-Moramo i mi, kao opozicija, priznati da smo iznenađeni ovakvim rezultatom budući da smo se pripremali sa svojim amandmanima, sa svojim prijedlozima kao da će sjednica biti normalnog karaktera, odnosno da će vladajuća većina imati dovoljno glasova, međutim dogodilo se ono na što smo upućivali mjesecima, da je to jedna nekoherentna grupa ljudi koja nije ni hierarhijski povezana, i jednostavno dogodilo se da zbog nekakvih uskih interesa pojedinaca nisu se održali u većini. Ono što ja kao predsjednik HDZ-a grada Slatine mogu reći da smo ovih mjeseci radili na sebi, napravili zaokret, promijenili smo neke gradske vijećnike u interesu i cilju da napravimo promjene i da poboljšamo svoj rad. Ova neprirodna većina nije mogla zadržati koheziju što se je danas i dokazalo, vukli su svaki na svoju stranu, a to se je vidjelo kod izglasavanja rebalansa proračuna. Ono što je izjavio predsjednik Gradskog vijeća njih ne abolira od odgovornosti, jer su sudjelovali u donošenju odluka i sada kada je voda došla do grla idu sa jednom izjavom, ajmo reći, kao da se pripremaju za nove izbore, međutim to ih, kako sam rekao, ne abolira od odgovornosti. Mi smo ih upozoravali na greške i neke stvari koje nisu bile normalne, ali do dan danas nismo naišli na razumijevanje. Mislim da je ovim neizglasavanjem rebalansa proračuna zadovoljena pravna norma i da bi poslije ovoga trebali ići novi izbori za Gradsko vijeće po novom zakonu. HDZ je apsolutno spreman za izbore, mi smo se pripremali svih ovih mjeseci, proveli smo unutarstranačke izbore i konsolidirali redove, osnažili smo se i mislim da izbore možemo održati već sutra – rekao je Miran Janečić, te dodao kako bi jedino normalno u nastaloj situaciji bilo to da gradonačelnik Ostrošić podnese ostavku, jer očito je kako više nema povjerenje ni svojih partnera na čijoj je listi bio, SDP-a i HSS-a, a niti ”nezavisnog” Daria Vrbaslije i njegovih pulena.

-Ovo je vrlo neobična situacija. To što se tiče Gradskog vijeća, s obzirom da je novi zakon tek stupio na snagu , vidjet ćemo što je njime doneseno. Mi kao oporba nismo mogli šutjeti na neke stvari koje smo vidjeli na što bi svaka oporba reagirala. Sama atmosfera od početka rada ovog koalicijskog vijeća i od predsjednika i od nekih članova vladajuće većina, zapravo nisu oni bili niti u koaliciji nego samo dogovorno povezani, bila je takva da je od samog početka onemogućavala i otežavala naš rad. Od početka nisu davali odgovore na neka, po nama značajna pitanja, kao što je visina novčane naknade konzultantu Dadasoviću na što do danas nisam dobila zatraženi pisani odgovor, a mislim kako je to vrlo bitno za slatinsku javnost, samim time što su ga doveli čak iz Gline, kao da mi ovdje u Slatini nemamo kvalitetne i kvalificirane ljude za taj posao. A i prema vama medijima bila je niska razina transparentnosti, a mogli ste i sami vidjeti na koji je način u svom radu djelovao predsjednik Gradskog vijeća koji nas je na svako naše izlaganje ušutkavao čime nam je onemogućavao naš rad. Sa svim time su pokazali kako nisu spremni voditi ovaj grad, malo su se zaigrali, a ovaj grad zaslužuje bolje i ozbiljnije vodstvo, a ne dječji vrtić – rekla je Sanja Bošnjak.

Gradonačelnik Denis Ostrošić nije bio raspoložen za davanje izjave.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Što nas, građene Slatine, očekuje u narednom periodu još je teško reći. Ne preostaje nam ništa drugo nego pričekati i vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Jedino što se da zaključiti iz svega ovog je to da se je vijećnik Kazimir Libl ponio vrlo odgovorno ne došavši na 7. sjednicu GV i nije htio sudjelovati u namještenom igrokazu, kako od strane osobe kojoj je očito osobni interes ispred svih drugih, a to je Dragan Jovanić, tako i igrarijama nezavisnih Daria Vrbaslije, što ukazuje da je Kazimiru Liblu interes grada i njegovih građana prioritet.

Zaključak, jedna narodna : ”Tko s djecom liježe, popišan se budi”. (Domovina net, DF; foto DF)