LIJEPE NA VININ NAČIN Nude make up

Volim kada me vrijeme inspirira u biranju tema za vas. Prve pahulje snijega bile su dovoljne da se odmaknem od jakih ruževa i temu posvetim NUDE make upu. Zimu zamišljam s puno svježine finih krema na licu, malo rumenih obraza i sjaj highlightera.

Lice, ali i cijela koža zimi trebaju dva debela sloja hidratacije i tek nakon toga možete početi s drugim dekorativnim preparatima. Prvo nahrani kožu pa je tek onda uljepšaj!

Kako bi trebao izgledati NUDE MAKE UP? Općenito NUDE je kao i crveni ruž ili mala crna haljina – bezvremenski i sofisticiran. Iako je neutralan i sve mora izgledati prirodno u laganim zemljanim tonovima, to je ipak jedno od najtežih šminkanja.

Koža prije svega mora mora biti prekrasna, a drugo što često stvara nedoumice, gdje je granica prirodnog?

Na fotografiji koju sam priložila uz ovaj tekst možete vidjeti primjer nude make upa za jednu svečanu prigodu. To ipak mora biti malo više i svečanije od onog nude make upa koji prošećete do trgovine ili u šetnji kućnog ljubimca. Za taj make up koristila sam bogatu podlogu na koju će se prilagoditi odgovarajući puder sa zaštitnim faktorom i hranjivim sastojcima. Trag bronzera i malo highlightera bili su dovoljni da lice zablista. Oči sam naglasila s dvije boje sjenila koje su u nude paleti bile mješavina između vanilije i čokolade. S obzirom da sam oči lagano prošla kistom, odlučila sam ih istaknuti malo debljom linijom tuša koji će ipak biti pun pogodak za određene prigode. Umjetne trepavice u prirodnoj verziji bile su završni touch. Nude make up podnosi ruževe u tonovima od romantično ružičaste do boje čokolade. Ja sam se odlučila za nešto IZMEĐU, boju mesa. Taj izraz je dobro poznat svakoj ženi. Ako nešto znamo, onda je to boja mesa, vjerojatno najtraženija poslije crvene. Obrve sam samo malo popunila sjenilom jer ipak je nude – PRIRODNO.

Ovako sam ga ja zamislila, a vi, drage moje, kad odlučite izabrati NUDE stil za sebe, savjetovala bih vam samo nekoliko detalja.

Plavim očima najbolje pristaje boja terakote, sivim očima kamene boje, zelene oči neka izaberu ispranu boju bronze, a smeđim očima pristajat će sve to, pa i više, a posebno će zablistati uz tamne boje čokolade.

U svakom slučaju držite se onoga – MANJE JE VIŠE.

Lijep pozdrav!

Vaša Vina

(www.icv.hr)