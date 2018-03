Danas je Svjetski dan spavanja: Evo koje izgovore možete iskoristiti ako ste spavalica

Vjerovali ili ne, danas je Svjetski dan spavanja. Ovaj neobično zanimljivi praznik obilježava se od 2008. godine pod pokroviteljstvom Svjetske udruge koja proučava medicinske aspekte sna. Glavni cilj današnjeg dana je podizati svijest o poremećajima spavanja. Svi znamo da nam je san neophodan za pravilno funkcioniranje i zdravlje, okrepljujući san, uz zdravu prehranu i tjelovježbu, jedan je od stupova zdravlja. Jeste li znali da čak trećinu života provedemo spavajući?

Koliko je san važan otkrilo je veliko švedsko istraživanje koje je dokazalo povezanost sna i duljine života. Istraživači su proučili podatke o spavanju od 43,000 sudionika starih do 65 godina. Zaključili su da ako spavate manje od pet sati u jednoj noći, imate veći rizik od rane smrti. Moderan i ubrzan način života doveo je do toga da su problemi sa spavanjem počeli uzimati razmjere globalne epidemije, koja prijeti narušavanjem zdravlja i kvalitete života i do 45% svjetske populacije.

1. Bez spavanja bi umrli

Naravno, ne postoje eksperimenti koji su rađeni na ljudima da bi to dokazali, ali nažalost, rađeni su na životinjama. Fatalni faktori kod nedostatka sna su sljedeći: niska tjelesna temperatura, ekstremni stres, otkazivanje rada organa i oštećenje mozga.

Postoji i vrlo rijetki genetski poremećaj fatalna obiteljska nesanica koja postepeno oboljele osobe dovodi do toga da ne mogu spavati. Rezultat tog poremećaja je smrt unutar 18 mjeseci od početka javljanja bolesti.

Zašto? Jer tijekom spavanja tijelo i um se regeneriraju. No točno kako to funkcionira – znanost još nije otkrila.

2. Možete utjecati na svoje snove

Položaj u kojem spavate, hrana koju jedete tijekom dana i način na koji se ponašate – sve to može utjecati na vaše snove. Ljudi koji spavaju na trbuhu skloniji su erotskim snovima, oni koji spavaju na lijevoj strani više pate od noćnih mora, a spavači na desnom boku češće imaju ugodne snove.

Ako razmišljamo pozitivno prije odlaska u krevet, imat ćemo ljepše snove. Iako istraživanja pokazuju da možemo utjecati na svoje snove, još uvijek ne znamo kako ili zašto sanjamo.

3. Djeca i tinejdžeri trebaju više sna

Standard od 7 do 8 sati sna svaku noć vrijedi za odrasle. No, bebe trebaju 15 sati sna na dan, mala djeca 14 sati, školarci 11 sati, a tinejdžeri 9,5 sati sna. Djeci treba puno više sna nego odraslima, od spavanja rastu. Studije pokazuju da djeca koja dovoljno dugo spavaju bolje napreduju.

4. Od premalo sna možete se udebljati

Ljudi koji spavaju manje od 7 sati podložniji su debljanju i dijabetesu. Što manje osoba spava, veće su šanse da će se udebljati. Naime, kada smo umorni – pokušavamo nadoknaditi energiju povećanim unosom hrane. A ako smo svaki dan umorni – nabere se to.

5. Odmah zaspati nije baš dobro

Ako zaspite čim se naslonite na jastuk, to bi mogao biti loš znak. To znači da patite od kroničnog nedostatka sna ili to može biti simptom apneje. Zdravoj osobi, u prosjeku, treba 10 do 20 minuta da zaspi.

(www.icv.hr, ml; happy-dreams.hr; foto: thebrunettediaries.com)