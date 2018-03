Što se dogodi kad umjesto u banci kredit tražite na Facebooku: Zlatko P. iz okolice Đurđevca još jedna neoprezna žrtva internetske prijevare

“Zbog prevaranta koji nam je nudio kredit izgubili smo sve sto smo imali. Sada molim vas sve za pomoć”, kaže naš čitatelj Zlatko P. iz okolice Đurđevca, još jedna neoprezna žrtva internetske prijevare u Hrvata.

Zlatko i njegova buduća supruga namjeravali su kupiti kuću jer je ona u kojoj su dotad živjeli bila poprilično trošna. Kako su radili na određeno, kredit u banci nisu trebali ni pokušavati tažiti. Rješenje su našli na internetu, točnije na Facebooku vidjevši da izvjesni Kristijan Stanković nudi povoljne kredite u svega nekoliko virtualnih koraka.

“Tražili smo ga 100 tisuća eura, i dobili ugovor koji smo potpisali. No trebalo je uplatiti nekoliko iznosa kako bi se kredit realizirao”, priča nam Zlatko, koji ništa nije posumnjao sve do ponedjeljka kada je krenuo u poslovnicu jedne banke uplatiti posljednjih 50 eura. Službenici banke u nekoliko su klikova mišem zaključili da je Zlatko očito žrtva prevare te da Kristijan Stanković, bar onaj koji se tako predstavlja na Facebooku, uopće ne postoji.

Nije mu bilo neobično ni to što su poruke koje je dobivao od Stankovića gramatički netočne, očito prevođene uz pomoć Googleova prevoditelja.

Nije posumnjao niti kad je prema uputama novac uplaćivao na račun u Beninu, maloj afričkoj državi koja graniči s Togom, Burkinom Faso, Nigerom i Nigerijom.

“Dosad smo mu uplatili novac nekoliko puta, ukupno oko 15 tisuća kuna. Ne znam što da radim, sve smo izgubili. Prodali smo svoju staru kuću za svega 70 tisuća kuna. Od tog smo novca slali uplate, a ostatak smo dali mom budućem puncu da zatvori neke svoje dugove”, kaže nam Zlatko.

Sada, kaže, žive kao podstanari. On više ne radi, pa nemaju novca ni za drva. Srećom zaposlio se pa bi trebao početi raditi idućeg tjedna, no do prve plaće još će se načekati. Ipak, policiji se još nije obratio.

“Da se radi o prijevari, saznao sam tek jučer popodne, pa mi je bilo kasno ići na policiju. Danas je loše vrijeme. Valjda ćemo naći neki prijevoz sutra da odemo do Đurđevca na policiju”, kaže Zlatko, koji ne očekuje previše, jer su mu i u banci rekli da je novac uplaćivao na jednokratan račun, odnosno račun koji se zatvara odmah nakon što se novac podigne.

