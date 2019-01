BURAN VIKEND Tri mlada vozača uhićena zbog alkohola, 22-godišnjaku 15 dana zatvora

Vikend na našim prometnicama obilježili su ekscesi mladih alkoholiziranih vozača. Naime, provedena je akcija nadzora vozača pod utjecajem alkohola na području Postaje prometne policije Virovitica sa subote na nedjelju od 22 do 06 sati. U nedjelju u 4.35 sati u Ulici Tomaša Masaryka u Virovitici policijski službenici zatekli su vozačicu (20) kako bez položenog vozačkog ispita upravlja osobnim automobilom s 1.59 promila alkohola u organizmu.

Pod utjecajem alkohola, doduše u nešto manjoj koncentraciji, od 0.94 promila je te noći oko 3.30 sati bio i mladi vozač (24) osobnog automobila. Njegov prekršaj nije ostao na alkoholu, već je pozornost policije privukao i naglim kretanjem, tj. „startanjem“ automobilom te vožnjom suprotnim smjerom na kolniku, a potom je odlučio pokušati pobjeći policijskim službenicima. Nakon što ga je policija zaustavila, opirao se uhićenju te su, kako stoji u policijskom priopćenju, nad njim uporabljena sredstva prisile.

Najveća koncentracija alkohola u organizmu u proteklom tjednu je također utvrđena za vikend. Najviše je „napuhao“ vozač (25) osobnog automobila i to 2.53 promila u subotu u 22.50 sati u Pitomači. Zbog počinjenja ovog prekršaja uhićen je i u prostoriji za zadržavanje proveo vrijeme do triježnjenja, stoji u policijskom priopćenju.

No to nije sve, noć prije, u subotu u 4.30 sati u Lozanu zatečen je mladi vozač (22) kako upravlja osobnim automobilom s 1.63 promila u organizmu. Kako je ovaj mladi vozač u protekle tri godine zbog vožnje pod utjecajem alkohola sankcioniran čak 5 puta, a uz to ne posjeduje vozačku dozvolu kategorije potrebne za upravljanje osobnim automobilom, u subotu je i uhićen. S obzirom na to da je riječ o višestrukom počinitelju istovrsnih i teških prometnih prekršaja protiv vozača je istoga dana pred Prekršajnim sudom proveden žurni prekršajni postupak u kojemu mu je izrečena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju 15 dana, nakon čega je po policijskim službenicima predan u zatvor u Bjelovar na izdržavanje kazne.

Kako stoji u priopćenju, s obzirom na to da su u protekle dvije godine mladi vozači, uz vozače koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, bili posebno problematična i najčešća kategorija počinitelja prometnih nesreća, policijski službenici će i u sljedećem periodu vršiti pojačani nadzor vozača koju upravljaju pod utjecajem alkohola. Podsjetnik za mlade vozače: prema zakonskim odredbama mladi vozači ne smiju imati alkohola u organizmu prilikom upravljanja vozilom, dakle alkotest smije pokazati samo 0 promila. (www.icv.hr, ml)