IVICA KIRIN O GRADSKOM PRORAČUNU, PROJEKTIMA I ULAGANJIMA U provedbi je 30 gradskih projekata vrijednih 135 milijuna kuna

Virovitica je grad u kojem se do sad najviše gradi, projekti su u novom proračunu, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i sport. Neki su projekti lokalno važni, neki su bitni za cijelu županiju, a neki predstavljaju i investicije s kojima se Virovitica kao grad može podičiti u cijeloj Hrvatskoj. Kako vidi prošlu godinu i što građani mogu očekivati u 2019., pitali smo gradonačelnika Ivicu Kirina.

Kako ste zadovoljni 2018. godinom?

Mislim da s proteklom godinom možemo biti i više nego zadovoljni jer 2018. je definitivno bila godina velikih infrastrukturnih projekata. Naši građani su već navikli na strojeve, radnike i investicije koje mijenjaju izgled ulica i trgova iz tjedna u tjedan. To je rezultat aktivnog rada djelatnika kako gradske, tako i županijske uprave, gradskih tvrtki te naših razvojnih agencija, VTA i VIDRA-e, na privlačenju EU sredstava. Naime, u suradnji s Gradskom Razvojnom agencijom VTA trenutno u provedbi imamo 30 isključivo gradskih projekata vrijednih 135 milijuna kuna.Veći dio projekata koji nam je odobren u 2018. godini, u realizaciju će krenuti ove godine, no možemo reći kako smo veći dio zacrtanih planova realizirali.

Koje biste projekte i mjere istaknuli kao najvažnije?

Prije svega nastavak obnove Dvorca Pejačević i Gradskog parka, našeg najznačajnijeg projekta vrijednog preko 80 milijuna kuna. Obnovili smo i Mali park koji je postao prava zelena oaza za odmor i rekreaciju. Nastavili smo s uređivanjem cesta, nogostupa, novih parkirališnih mjesta, dječjih igrališta, a u cilju sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu, biciklista i pješaka, uredili smo biciklistički promet u središtu grada, radimo na rekonstrukciji Ulice Sv. Križa u Milanovcu… Prošle godine započeli smo s još jednim dugo očekivanim projektom – izgradnji novog Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne školske sportske dvorane. Privodimo kraju i radove na energetskoj obnovi naših odgojno-obrazovnih ustanova. Također, odobren nam je projekt izgradnje nove Područne škole u Čemernici te Dječjeg vrtića u naselju Sveti Đurađ. Projekti poput ovih su nam iznimno važni jer je cilj našim najmlađima omogućiti što kvalitetnije i suvremenije uvjete obrazovanja. Ovdje treba spomenuti i brojne županijske projekte na području grada Virovitice koji su u provedbi, poput dogradnje i opremanja dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica, izgradnje hale za sajam Viroexpo, Tehnološko inovacijski centar, kao i privatne investicije: Dom za starije i nemoćne osobe Baturina, A&A Bioenergy Viro, Tvornica dobre hrane…

Novi proračun „težak“ je preko 286 milijuna kuna. Što građani mogu očekivati?

Nastavljamo s investicijskim ciklusom jer najveći dio sredstava otpada upravo na gradske projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i iz Državnog proračuna. Tako je u godini pred nama predviđena rekonstrukcija javne rasvjete koja se planira energetski poboljšati na cijelom području grada, izgradnja novih parkirališta u Gajevoj ulici te pokraj hale Viroexpo, uređenje prometne zone oko Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić, željezničko-cestovni prijelazi u Taborištu, dječja igrališta i drvoredi, izgradnja ceste na području Virovitičkih jezera, kružni tok u Milanovcu, asfaltne presvlake u najlošijim ulicama u gradu…

Uz sve navedeno, Grad će krenuti u izradu projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u Bilogorskoj ulici do obilaznice, za novu mrtvačnicu na Gradskom groblju te za Autobusni kolodvor. Između ostalog, u planu je i gradnja nerazvrstanih cesta u zoni Antunovac, spojne ceste Gajeve i Vinkovačke ulice, izgradnja novog sportsko-rekreacijskog centra unutar kojega bi se smjestili bazeni i gdje ćemo osigurati dodatne sadržaje za rekreativce.

Koji su ključni projekti u ovoj godini?

Nastavljamo s provedbom jednog od najvećih projekata na području Virovitice i cijele Virovitičko-podravske županije. Riječ je o projektu Aglomeracija Virovitica, odnosno gradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, u planu je uređenje Doma branitelja, nove ceste, nogostupi, parkirališna mjesta, dječja igrališta. Očekuje nas i niz projekata energetske obnove koji su prijavljeni u suradnji s našom Razvojnom agencijom VTA, a među kojima su obnova zgrade Centra kulture, Gradskog društva Crvenog križa, Sportske zajednice, Područne škole u Milanovcu, zgrade Streljane te mjesnih domova u našim prigradskim naseljima.

Koji biste projekt voljeli dovršiti do kraja svog mandata i koja je vaša vizija Virovitice kao grada u budućnosti?

Cilj mene kao gradonačelnika te mojih suradnika je da u suradnji sa županijskim tijelima, resornim ministarstvima i državnim tvrtkama, uz apsolutnu podršku Vlade RH, iskoristimo potencijal EU fondova ne samo za javne projekte, nego i razvoj cjelokupnog gospodarstva grada Virovitice, a tu mislim na razvoj OPG-a, obrta te malih i srednjih tvrtki, kako bismo povećali potencijal kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta i time zadržali ljude. Projektima koje provodimo nastojimo podići kvalitetu života kako u središtu grada, tako i u prigradskim naseljima gdje također kontinuirano radimo na podizanju standarda. Prostor za napredak vidimo u izgradnji dodatne infrastrukture za najmlađe, od dodatnih kapaciteta vrtića, gradskih bazena, modernih dječjih i športskih igrališta, prostora za rad mladih.

Također, želimo dodatno upotpuniti športske i kulturno-zabavne sadržaje za sve uzraste na području našeg grada: od šetnica, biciklističkih staza do novih prostora za rekreaciju. Planiramo i sadnju novih drvoreda, uređenje zelenih i parkovnih površina te ostalih sadržaja koji se nalaze u većim sredinama kao što su Zagreb ili Osijek. A što se tiče važnih projekata koje bih volio da su do kraja mog mandata dovršeni, to su brza cesta D12 Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje, uređenje Virovitičkih jezera i rijeke Ođenice od izvora do rijeke Drave te popunjavanje naših poduzetničkih zona zbog otvaranja kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta.

Koje demografske mjere provodite u borbi protiv iseljavanja i kako pomažete mladim obiteljima?

Iseljavanje je nažalost problem s kojim se ne nosi samo Virovitica, već i druge sredine. Svjesni smo problema i uvijek ističemo da su ljudi na prvom mjestu. Gradska uprava je već poduzela niz koraka kako bi zaustavila negativan trend iseljavanja. Mladim obiteljima (do 45 godina) nudimo olakšice za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za gradnju prve nekretnine. Stopa olakšica iznosi od 20 do čak 100 posto, ovisno o broju članova obitelji. Tako obitelj s troje i više djece zemljište za svoju prvu nekretninu može dobiti gotovo besplatno. Mlade nastojimo zadržati i na druge načine, odnosno kroz pronatalitetne mjere. Grad subvencionira ekonomsku cijenu vrtića koji roditelji plaćaju u iznosu od 30, a Grad 70 posto. Cijena vrtića za jedno dijete iznosi 580 kuna, za drugo dijete 464 kune, kao i za dijete samohranog roditelja, a za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću roditelji su oslobođeni od plaćanja. Grad Virovitica na taj način za Dječji vrtić „Cvrčak“ osigurava godišnje gotovo 7 milijuna kuna. Jedna od prvih Odluka koje ćemo ove godine predložiti Gradskom vijeću svakako će obradovati sve buduće roditelje s područja grada Virovitice – nova odluka o novčanoj pomoći povodom rođenja djeteta.

GRAD IMA PROGRAM OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA GOSPODARSTVA Raste broj poduzetnika i zaposlenih

Pozitivni trendovi zabilježeni su 2017. godine, a nastavili su se i u prošloj godini te je porastao i broj trgovačkih društava i aktivnih obrta. Prema posljednjim informacijama, broj trgovačkih društava porastao je s 394 na 456, a broj aktivnih obrta s 339 na 353. Mi smo grad koji ima 8 poduzetničkih zona, gdje su dvije formirane kao najveće i to Megazona zapad II na 350 ha i turistička zona Bilogora na 300 ha.

Grad Virovitica ima jasnu politiku plana razvoja i razradu konkretnih gospodarskih projekata te pozitivan stav prema razvoju gospodarstva i privlačenju investitora. Stručne službe Grada Virovitice prate svakog investitora od njegove ideje do realizacije projekta kroz pomoć oko rješavanja svih administrativnih zapreka i iznalaženja dozvola, a sve u cilju novog zapošljavanja, ekonomskog rasta i razvoja grada Virovitice u cjelini. Kao Grad, u skladu s Programom olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Virovitice, nudimo povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone kroz kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim cijenama, mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za zapošljavanje više od 50 osoba u proizvodnoj djelatnosti, plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim plaćanjem komunalnog doprinosa (12 rata).

Program obuhvaća oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja u iznosu od 100 posto te u drugoj godini u iznosu od 50 posto za poduzetnike koji zadovoljavaju posebne kriterije te oslobađanje plaćanja 50 posto iznosa za sve poduzetnike i obrtnike registrirane na području grada Virovitice i koji zapošljavaju više od 30 djelatnika. Ove godine očekujemo i odluku za ulaganje u zonu Antunovac. (www.icv.hr, bg)