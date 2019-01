Iza nas je najhladnije jutro ove zime: Evo što nas čeka idućeg tjedna

Najhladnije jutro u dosadašnjem tijeku zime je iza nas. Virovitica se jutros (nedjelja), probudila na vrlo hladnih -8°C, a Slatina na ledenih -11°C. Na području Virovitičko-podravske županije temperature zraka su se tijekom jutra kretale od -1°C na Papuku, do -11°C na području Slatine.

Tlak zraka je u postupnom padu, a osjetniji porast temperature zraka je pred nama. I sami možete zaključiti kako nas očekuje novo pogoršanje vremena. Sa sjeverozapada se polako približava dolina s frontalnim poremećajem. Do kraja dana se očekuje formiranje ciklone nad Ligurskim morem. Do sutra će temperature zraka u odnosu na današnje jutarnje minimalne vrijednosti porasti za 10°C do 13°C.

Ponedjeljak će obilježiti tmurno, sivo i vlažno vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 3°C. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka očekujemo tijekom prijepodneva. Tijekom poslijepodneva i večeri temperature zraka u padu, ispod 0°C, a moguća je poledica! Oborine će najobilnije i najrasprostranjenije biti tijekom prijepodneva i sredinom dana. Tijekom poslijepodneva očekujemo prestanak oborina. Oborine će biti u obliku kiše koja će s padom temperature zraka, prije svega u višim predjelima županije, naglo prelaziti u susnježicu i snijeg.

U višim predjelima županije (uglavnom iznad 400 metara) očekujemo formiranje snježnog pokrivača do 15 cm. Vjetar slab do umjeren tijekom jutra južnih i jugozapadnih, sredinom dana istočnih i sjeveroistočnih, a tijekom poslijepodneva sjeverozapadnih i sjevernih smjerova.

Tijekom utorka i srijede očekujemo temperature zraka primjerene dobu godine.

Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zadržat će se suho vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C ili koji stupanj niže, do -2°C. Najviše dnevne od -2°C u višim predjelima do 3°C. Vjetar slab do umjeren istočnih i jugoistočnih smjerova. (www.icv.hr, kp)