Otkrio tajne lova na krijumčare ljudi: U RTL Direktu gostovao predsjednik Općeg sindikata MUP-a, Virovitičanin Tomislav Teri

Priču iz perspektive migranata čuli ste mnogo puta, kao i priču udruga koje se njima bave, priču ministra, priče načelnika policije.

Ali evo da malo čujemo i kako sve to izgleda iz perspektive policajaca čiji je svakodnevni zadatak pronaći i uhvatiti krijumčare ljudi, a migrante vratiti ondje odakle su došli, pišu vijesti.hr.

Donosimo intervju s gostom RTL Direkta, članom mobilne jedinice na nadzor granice, ali i predsjednikom Općeg sindikata MUP-a, Virovitičaninom Tomislavom Terijem.

Evo dosta je proturječna slika naše policije koja se bavi migrantima, s jedne strane vas se prikazuje kao nasilnike koji ne prezaju od uspotrebe sile. Gdje je istina?

Policijski službenik radi po zakonu i nikako drugačije. I u svakom slučaju humano. Ali, nije ni meni svejedno kao sindiaktlnom predstavniku kad se probudim i vidim bombastične naslove tipa policija tuče migrante ili policija natjerala osobno vozilo da se zabije u ogradu. Nije to jednostavno. Ni policajcima na terenu, pogotovo u policijskim upravama karlovačkoj i primorsko-goranskoj. Veliki broj policijskih službenika ima na terenu koji obavljaju taj posao.

Kakve su to situacije s kojima se susreću?

Policijac se dovodi u životnu opasnost, pogotovo oni koji rade na autocesti i oni u mobilnoj jedinici. Radi se o brzinama višima od 200 km/h. Sada smo dobili dobre automobile tako da se nosimo s problemom i pokušavamo da bude što manje posljedica za nas, migrante, ali i za krijumčare. No prije svega moramo osigurati sigurnost prometa na cestama za druge sudionike.

Što se promijenilo od 2015. godine kada je bila opća slika, i hrvatskih i stranih medija, o našim policajcima kao nekim brižnim anđelima, a sada je ta slika postala dvojaka. Što se zapravo promjenilo?

Gledam to s policijske strane. U svaki posao koji ulazte nakon određenog broja godina dolazi do velike profesionalizacije i savršenstva. Ne mogu reći da smo došli do savršenstva, ali smo na jako dobrom smo putu, pogotovo sada kada i ministar i glavni ravnatelj i načelnici uprava stoje iza svojih policijskih službenika koji rade na terenu u teškim uvjetima. U Ličko-senjskoj županiji je na Plješivici je 40 centimetere snijega i to treba izdržati.

2015. godine je posao policije bio samo da transportira izbjeglice, a danas ih morate zaustavljati i susrećete se s krijumčarima?

Moramo, da. To nije posao samo policije.

Jesu li krijumčari domaći ljudi ili stranci?

U zadnja četiri mjeseca smo više od 640 kaznenih djela imali. To su dva do tri krijumčara dnevno. Više-manje su to strani državljani, nisu državljani Hrvatske.

Kako znaju puteve?

Rade po navigacijama. To nisu ljudi koji su prvi put došli u Hrvatsku ili ljudi koji ne znaju voziti. Znaju teren i pripremaju se jako dobro.

Državljani BiH ili drugi?

Državljani Bugarske, Republike Srpske, BiH, Italije…

Sjećamo se nekih spornih situacija, recimo pucnjave na kombi u Srbu. Je li baš to bilo potrebno s obzirom da se može očekivati da u njemu ima ljudi?

Mi smo u tom trenutku znali da ima u tom vozilu ljudi. Tamo je konfiguracija terena takva da je to bio najblaži oblik da zaustavimo to vozilo. Da smo išli sa drugim sredstvima prisile, npr. s “ježom” koji se razvlači u određenim ekstremnim uvjetima… Da je on tada prošao kroz “ježa” mogao je sletjeti i ubiti sve osobe. Ovo je bio najblaži oblik. No policajac je u prvom redu išao zaštititi svoj život jer je on krenuo na njega. Nije imao izbora i došao je pred zid.

U Rijeci i u Istri je nedavno bilo jurnjava automobilima… Ako sam dobro shvatio, postoji prethodnica krijumčarskog vozila u kojem se voze migranti pa oni “ispituju” teren? Kako vi doznate da oni dolaze?

To je cijeli operativni sustav koji radi jako brzo i kvalitetno. Kolege iz drugih grana policije su dojavili da se vozilo kreće cestom Zagreb-Rijeka. Na Kikovici su ih dočekali dečki koji su uočili to vozilo i krenuli za njima. Dobro se zna kako se u tim uvjetima zaustavlja vozilo. Krenuli su ga zaustaviti s tri vozila. Oni se lijepo cinično nasmijao u Audiju A6. Njemu je bit samo da njih doveze do odredišta za koje su jako dobro plaćeni da ih dovezu.

Kažu da uzimau oko 200, 300, 400 eura po migrantu?

To ne znam.

Stalno se mijenjaju migrantske rute? Kuda sada one idu?

2015. godine krenuli smo sa istočnim dijelom Hrvatske, na području Tovarnika i Županje. O kvaliteti posla policajaca govori činjenica da su zaustavili tu rutu. Onda su krenuli sve niže i niže i došli su prema Velikoj Kladuši, to je bosanskohercegovačka granica s Hrvatskom. Tu smo kvalitetno zaustavili rutu. Sada se sve to seli prema Plješivici i Ličko-snjeskoj županiji. U cilju nam je da zatvorimo sve te rute.

Idu preko Rijeke za Sloveniju ili za Trst?

Idu i prema Sloveniji i prema Trstu.

Imate li dovoljno ljudi i opreme?

U zadnjih godinu dana smo dobili dosta opreme preko fondova EU. Dobili smo termovizijske kamere i adekvatna vozila za granicu. U slavonskom dijelu granice trebaju drugačija vozila od onih na ličkom dijelu, tu trebaju terenci. Imamo i helikoptere koji kvalitetno rade svoj posao. U noći kada tremovizijska kamera uoči ljude onda oni javljaju policajcima na tlu da nađu te ilegalne migrante. (vijesti.rtl.hr)