Pobjeda Virovitičana nad ekipom Maksimir Pastela 32:29 u odgođenoj utakmici 13. kola 1. HRL Sjever

Nisu domaći rukometaši niti očekivali lagan posao sinoć u dvorani Tehničke škole, no treba priznati da su se ipak nadali lakšem putu do novih bodova nego je to sinoć i bilo. Zagrepčani su školovana ekipa. To se znalo i prije, njihova rukometna škola već godinama radi odlično, u svojoj ekipi imaju niz mladih i perspektivnih rukometaša i ako ih se shvati olako svaki protivnik se može opeći. Uz to domaći trener Vašarević zbog ozljede i bolesti nije mogao računati na Ivana Gašparovića i Luku Poljaka kao i na poslovno spriječenog Filipa Vašarevića.

Prvo poluvrijeme bilo je potpuno izjednačeno. Samo dva puta domaći rukometaši su uspijevali doći do +2 gola prednosti, pa je tako i prvih 30 minuta završilo prednošću Viro Virovitice 13:11. U tom prvome djelu treba istaći odličnoga Štimca na golu sa 7 obrana, no i 6 ili 7 promašenih „zicera“ Virovitičana koji su i glavni razlog što se na odmor otišlo sa tako malom razlikom.

Drugih 30 minuta ekipa Damira Vašarevića započela je puno bolje. Odlična obrana plus dvojac Vašarević i Smiljčić vode Viro Viroviticu na ozbiljnih 18:13 i priliku da domaćini prelome utakmicu. No, na žalost solidno popunjenih tribina, a još više domaćih igrača, to se nije dogodilo. Premda sredinom drugog poluvremena virovitički „lavovi“ drže 4-5 golova prednosti, i dalje promašajima i neiskorištenim prilikama daju šansu Zagrepčanima za povratak u utakmicu. A taj povratak se dogodio u 48.minuti kada gosti izjednačuju na 24:24 te prisiljavaju domaćega trenera na minutu odmora.

Pokazalo se to dobrim potezom jer su Virovitičani nakon tog time-outa napravili seriju 5:1 te poveli 29:25 prednost koju ekipa iz hrvatske metropole više nije uspjela sustići. Na kraju, teška ali i zaslužena pobjeda domaćina 32:29 te povratak na diobu 1. mjesta 1. HRL Sjever. Što se strijelaca tiče kod Virovitičana 12 golova Karla Vašarevića uz bar još 4-5 promašena „zicera“. Luka Moslavac, kojemu su od prve sekunde igrali tzv. „flastera“ odigrao je vrlo dobru utakmicu sa 5 postignutih zgoditaka, dok su 4 puta mrežu Maksimira pogodili Igor Gašparović i Kristijan Smiljčić. Karlo Štimac upisao je 11 obrana te jedan postignuti gol, dok je zapaženu ulogu imao u obrani Luka Pandža uz 2 zgoditka te 6 asistencija.

Igrači Viro Virovitice nakon sinoćnje uspješno odigrane odgođene utakmice 13. kola, čeka službeni početak drugog djela sezone 2. veljače 2019. godine kada u Viroviticu dolazi ekipa RK Prelog. Sinoćnje tribine bile su solidno popunjene domaćim navijačima, pa ih domaćini u još većem broju očekuju i za dva tjedna.

RK Viro Virovitica: Meter, Vašarević 12 (3), Smiljčić 4, Rešetar, Pandža 2, Štimac, L.Moslavac 5, Sabo 1, Ig.Gašparović 4, Crljenić 1, Janjić 2, Starčević, Noa Zečević-Leiss, Smutni, K.Moslavac.

Sedmerci: Viro Virovitica 3/5

Isključenja: Viro Virovitica 8 minuta

(www.icv.hr, sž, foto: M. Rođak)