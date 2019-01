SVIJET AIRSOFTA Taktička i strateška nadmudrivanja, adrenalin, dobra zabava i nova prijateljstva – sve je to airsoft

Airsoft je taktička igra u kojoj se koriste zaštitna oprema i električne replike oružja koje ispucavaju plastične kuglice promjera šest milimetara. Igra se odvija tako da kroz zadani scenarij jedna ekipa pokušava eliminirati drugu i uz to izvršiti određenu misiju. Za razliku od paintballa vrlo je važan “fair play” jer pogodak ne ostavlja nikakav trag. Airsoft se igra u prirodi ili na urbanim terenima, a uz eliminaciju protivnika vrlo je važna orijentacija, taktika, komunikacija i timska suradnja. Na području Virovitičko-podravske županije djeluju tri registrirana airsoft kluba, a to su: AK SAT Voćin, AU Lav Virovitica i ASK Slatina. Svijet airsofta približio nam je Virovitičanin Deni Špiranec, inače veliki zaljubljenik u ovu igru i dopredsjednik Airsoft kluba SAT iz Voćina.

ATRAKTIVNI TERENI

AK SAT Voćin osnovan je 1. listopada 2016. godine, a trenutno od ukupno 30 broji 15 aktivnih članova. Uz našeg sugovornika Denija, koji vrši ulogu dopredsjednika, tu su i Zdravko Ojkić na mjestu predsjednika i Mario Perkovac, tajnik kluba.

-Klub ima nekoliko svojih terena od kojih je najveći i najatraktivniji onaj u Lisičinama. Sve lokacije udaljene su na nekoliko minuta od Voćina. Od 29. lipnja 2017. godine klub je punopravan član Hrvatskog airsoft saveza (HASS) te djeluje za boljitak airsofta u regiji – kaže nam Deni Špiranec te ističe kako se za airsoft odlučio zbog ljubavi prema oružju od malih nogu, ali i zbog druženja uz kombinaciju aktivnosti s boravkom u prirodi.

U Hrvatskoj se održavaju jednodnevni i dvodnevni susreti, a organizirani su tijekom cijele godine.

-Kao klub, do sada smo uz susrete u Hrvatskoj (Koprivnica, Rijeka, Bjelovar…) sudjelovali i na susretima u BiH. Također, sami organiziramo jednodnevne susrete, prošle godine imali smo dva takva susreta, dok je ove godine prvi u planu 19. svibnja u Lisičinama – nastavlja D. Špiranec.

BRZINA, AGRESIVNOST, LUKAVOST

-Susreti se održavaju tako da su sudionici podijeljeni na dvije ili više strana te imaju određene zadatke koje moraju obaviti, a postoji i nekoliko scenarija koji se razlikuju po dinamici i trajanju igre te po veličini terena – govori nam Špiranec.

U airsoftu se razlikuju dva stila igre koje igrači običavaju zvati arkadna igra i vojna simulacija, stoga su scenariji podijeljeni u dvije kategorije.

Prva je “RAPID”, a scenariji su specifični po tome što igrače dovode pred sam čin borbe i izvršavanje zadaće u borbenim uvjetima, što bi se reklo “odmah u vatru”. Igra se na malom terenu, gdje je neprijatelj već u roku od nekoliko minuta u dometu puške, osnovne karakteristike takvih scenarija su dinamika, agresivnost i brzina, a do izražaja dolazi utreniranost pojedinaca i uigranost tima.

VELIKO SRCE

Druga je “COMMANDO I EXTREME”, a scenariji se igraju na velikim terenima i traju po nekoliko sati, pa čak i dana. Naglasak je na ostvarenju zadaća. To su obično misije diverzantskog tipa, gdje je tim prikriven što je duže moguće i izvršava svoje zadaće bez da ga protivnički tim uopće otkrije. U ovakvim misijama do izražaja dolaze znanje i karakteristike poput strpljenja, lukavosti, navigacije u prirodi, prikriveno kretanje i izviđanje, kamufliranje, oštrina osjetila i slično.

Za svaku pohvalu je i odnos članova AK SAT Voćin prema potrebitima, jer već su u nekoliko navrata pokazali veliko srce.

-Sudjelovali smo na nekoliko humanitarnih susreta, a također sami smo organizirali već spomenute susrete za potrebite osobe – zaključuje je D. Špiranec s porukom za kraj – airsoft nije stvaranje “agresivaca” već zabava, igra, druženje i naravno, upoznavanje ljudi i sklapanje novih prijateljstava.

Najvažniji dio opreme su zaštitne naočale

-Sastavna oprema su replika i zaštitne naočale. S obzirom na to da je izlazna brzina kuglica velika, zaštitne naočale najvažniji su dio opreme. Na osnovnu opremu može ići i nadogradnja poput taktičkih prsluka, kaciga i drugih raznih dodataka. Početna oprema može se „složiti“ već za nekih 600 do 700 kuna s novom replikom, ali to može i jeftinije jer se dobra polovna replika može pronaći i za 300 do 400 kuna – kaže Deni i ističe kako gornja granica ulaganja nema vrijednost jer onaj tko jednom uđe u airsoft uvijek hoće više i bolje.

-Nas nekoliko u klubu “slaže loadout” od nekadašnje jedinice BSD (Bojna za specijalna djelovanja) te imamo samo originalnu opremu koju je jako teško nabaviti, s obzirom na to da je vrlo skupa – govori naš sugovornik.

(www.icv.hr, ts)