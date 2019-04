“ČOKOLADA ZA PRIJATELJA” Orahovački vrtićarci prikupili slatkiše za vršnjake u potrebi povodom Uskrsa

Punih 12 godina Dječji vrtić “Palčić” iz Orahovice, uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, organizira humanitarnu akciju prikupljanja čokolada za svoje nepoznate prijatelje, vršnjake koji su u potrebi.

U sklopu akcije koja nosi naziv “Čokolada za prijatelja”, roditelji i polaznici vrtića skupljaju određen broj čokolada i zajednički odnesu u Gradsko društvo Crvenog križa čiji djelatnici sve zajedno s prehrambenim paketima slože i odnesu obiteljima slabijeg imovinskog stanja.

-Kada smo pogledali svoju arhivu ni sami nismo vjerovali da ova akcija traje već punih 12 godina. Koliko je generacija prošlo od tada kroz vrtić, kojima smo i na ovaj način pokušali pokazati koliko je i to njihovo malo dijete nekome više nego značajno. Ove godine prikupili smo ukupno 175 čokolada, to je do sada rekordan broj i od srca hvala svoj djeci i njihovim roditeljima – rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića “Palčić” Orahovica Borislava Kordoš.

Čokolade je kao i svih 12 godina do sada zaprimio ravnatelj GDCK Orahovica Željko Kiš.

-Ovo je prekrasna gesta našeg vrtića. Razgovarajući s odgajateljicama i ravnateljicom saznao sam da i sami već sada razmišljaju o tome za koga skupljaju i svjesni su činjenice da je nekim njihovim vršnjacima jako teško. Zato se od srca zahvaljujem svima, mi ćemo to kao i uvijek proslijediti onima kojima je sve i namijenjeno, a ne mogu riječima opisati sreću tih mališana kada im donesemo slatkiše. Zato je ova akcija vrtića još humanija i veća – zaključio je ravnatelj Kiš.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)