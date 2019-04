DOLAZI OLUJA? Evo što nam nakon današnjih plus 30 u hladu stiže za vikend i prvi svibnja

Pred nama je vrhunac iznadprosječno toplog vremenskog perioda. Danas (petak) će temperature zraka iznad većeg dijela Virovitičko-podravske županije rasti od 28°C do 30°C, u hladu naravno. Atmosfera će tijekom dana biti sve nestabilnija. Naime, anticiklonalno polje nad Jadranom postupno slabi, a sa zapada se približava dolina s hladnom frontom. Dolazak hladne fronte na zagrijanu podlogu tijekom današnjeg dana za posljedicu će imati olujne atmosferske razvoje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Mjestimice će postojati uvjeti za izraženije grmljavinske pljuskove koji mogu biti praćeni tučom, obilnijom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu, te na udare umjerenim do jakim vjetrom promjenjiva smjera. Nestabilnosti bi na područje Virovitičko-podravske županije trebale dolaziti s jugozapada i juga.

Tijekom subote i nedjelje na području Virovitičko-podravske županije očekujemo promjenljivo i nestabilno vrijeme. Pravo proljetno, travanjsko vrijeme. Povremena kiša ili grmljavinski pljuskovi najizgledniji su tijekom jutra te ponovno u kasnim poslijepodnevnim satima. Tijekom nedjelje bi pljuskovi češći i rasprostranjeniji trebali biti tijekom poslijepodneva i večeri, a temperature zraka u padu. Jutarnja temperatura zraka očekuje se od 10°C do 15°C, a najviša dnevna uglavnom od 15°C do 17 °C. Vjetar slab do umjeren u okretanju na sjeverne smjerove.

Izgledi vremena u prvoj polovici sljedećeg tjedna?

Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo kišu ili pljuskove lokalno obilnije. Mjestimice bi moglo pasti 30 mm kiše. Temperature zraka u padu, a u najvišim predjelima Hrvatske očekujemo i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Međunarodni praznik rada trebalo bi obilježiti suho i stabilno vrijeme. Postupno toplije. Više o vremenskim uvjetima za Međunarodni praznik rada tijekom ponedjeljka. (www.icv.hr, kp, Foto: M. Rođak)