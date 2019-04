FOTO Veliki donator Ivan Perković iz Francuske u Slatinu dovezao još jedan šleper humanitarne pomoći

Danas (ponedjeljak) je u slatinski Crveni križ stigla još jedna vrijedna humanitarna donacija iz Francuske, koju je dočekao ravnatelj Vlatko Jelenčić sa suradnicima.

1992. godine Ivan Perković, rođeni Orahovčanin, uz pomoć supruge Carmen i Josett Roig osnovao je udrugu ”Fraternite Catalogne Croatie” te su počeli skupljati humanitarnu pomoć, a kasnije su im se priključile i neke druge francuske humanitarne udruge poput “Medicine Aide et Presence” iz grada Perpignana koju vodi umirovljeni liječnik Pierre Chollat-Namy.

Njihovim zalaganjem u početku je na području cijele Hrvatsku dolazila humanitarna pomoć, uglavnom hrana, odjeća i lijekovi, a od 1998. humanitarna pomoć dolazi samo u Slatinu i Orahovicu.

U novije vrijeme specifičnost humanitarnih pošiljki su medicinska pomagala i medicinski kreveti kojih je do sada potrebitima podijeljeno, njih preko 500.

Već 28 godina Ivica i Carmen ne posustaju i dalje troše svoje vrijeme i novac kako bi se darovana pomoć prikupila, sortirala, uskladištila i na kraju ukrcala u kamione. Budući da je transport prilično skup, oko 2000 eura, novac se prikuplja prodajom antikviteta, kolača i iz vlastitih džepova volontera.

– Za Gradsko društvo Crvenog križa Slatina ova suradnja je od iznimnog značaja, te je stvoren identitet Crvenog križa gdje se vidi da smo mi na pomoći građanima u teškim situacijama. Crveni križ se na nivou cijele države uz onu klasičnu humanitarnu pomoć, preorjentirao na pružanje usluge pomoći u kući kroz projekt Zaželi, te je 70-tak posto aktivnosti Crvenog križa usmjereno na stare, bolesne i nemoćne osobe kojima je humanitarna pomoć iz ove donacije prijeko potrebna jer si sami ne bi mogli priuštiti npr. medicinski krevet čija se cijena, za polovni, kreće oko 2.000, a novi 6.000 do 7.000 kuna – naglasio je ravnatelj Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić.

Prošle godine dovezli su četiri šlepera humanitarne pomoći, a ove godine, ovo je prvi kojim je došla nova pošiljka medicinskih kreveta i pomagala te ostalih potrepština i igračaka za djecu.

– U početku smo mislili da ćemo humanitarnu pomoć prikupljati godinu-dvije, no potrebe su i danas velike tako da već 28 godina u suradnji s Crvenim križem Slatine i Orahovice pomažemo ljudima na slatinskom i orahovačkom području. U prvim godinama pomagali smo u mnogim mjestima u Hrvatskoj, ali mi smo jedna mala ekipa tako da smo se bazirali na moje rodno područje. Ni danas još ne mogu opisati osjećaj koji pruža pomaganje ljudima u potrebi i drago mi je da još uvijek možemo biti efikasni jer jedan šleper nije lako napuniti, zato se i ovim putem zahvaljujem svojoj ekipi na svoj požrtvovnosti koju pružaju sve ove godine – istaknuo je Ivan Perković te dodao kako im je sada, kada i njih godine ne maze, od velike pomoći što ih javnost u Francuskoj dobro pozna i ostvaren je izuzetan kontakt s ljudima koji su dobili povratnu informaciju da je ono što su poklonili zaista stiglo u prave ruke, a mnogi od njih su tijekom godina doputovali ovdje i sami se uvjerili.

Koliki je odaziv Francuza govori činjenica da je ovaj šleper prikupljen u kratkom vremenu od studenoga prošle godine, a još je ostalo za pola šlepera pomoći u skladištu.

– Nama nisu potrebne zasluge i medalje jer volimo to što činimo i mislimo da je dobro to što radimo, a jedina mi je želja da ljudi ne bacaju ono što im više nije potrebno već da daruju nekome kome to zaista treba. Ja sam dao sve što sam imao, danas nemam ništa, ali sam najsretniji na svijetu. Vi ne morate dati sve, dajte samo malo i vjerujem da ćete se bolje osjećati – zaključio je Ivan Perković.

Nakon istovara u skladište slatinskog Crvenog križa, dio donacije nastavio je put Orahovice čijim će građanima također biti od velike pomoći.

(www.icv.hr, adf, mf, foto: D. Fišli)