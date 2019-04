HRVATSKA MLJEKARSKA UDRUGA Najuzornija gospodarstva u proizvodnji mlijeka naše županije su OPG Zlatka Brlića i OPG Branka Karamarkovića

Najuzornija gospodarstva u proizvodnji mlijeka Virovitičko-podravske županije su OPG Zlatka Brlića iz Kapela Dvora i OPG Branka Karamarkovića iz Ilmin Dvora. Plakete za ove prestižne titule uručene su im na Godišnjoj skupštini Hrvatske mljekarske udruge održanoj danas (utorak) na Pustari Višnjica kod Slatine.

Skupština je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije, a u čije je ime prisutne pozdravio zamjenik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove VPŽ Dario Ripli.

Na Dnevnom redu je, između ostalog, izneseno Izvješće o radu Hrvatske mljekarske udruge za proteklo razdoblje te planirane aktivnosti u narednom razdoblju, kao i financijsko izvješće za 2018. godinu te financijski plan za narednu godinu. Izvješća je iznijela predsjednica HMU Vera Volarić.

– Hrvatska mljekarska udruga prvenstveno radi na promociji i edukaciji proizvođača mlijeka, a ovdje je veliki broj obiteljskih gospodarstava što nas izuzetno veseli. Svake godine odlazimo u jednu županiju, a ove godine smo imali čast i priliku biti u Virovitičko-podravskoj županiji na ovom prekrasnom mjestu, kao i biti i družiti se s predstavnicima uzornih i zadovoljnih proizvođača mlijeka s ovog područja – rekla je V. Volarić te istaknula da se slaže s time da se urušava mljekarski sektor Hrvatske, ali do određene mjere te smatra da je vrijeme da to stane i da krene bolje vrijeme za mliječnu industriju i proizvođače mlijeka u Hrvatskoj.

Ispred Ministarstva poljoprivrede Skupštini je nazočio Zdravko Barać, predsjednik Hrvatske poljoprivredne agencije koji je najavio novi natječaj, kao i čitav niz mjera koje su donesene tijekom prošle godine, a koje se izravno fokusiraju na sektor stočarstva.

– Godinu smo završili s 450 milijuna kilograma proizvodnje i s 5.000 proizvođača mlijeka. Svjesni smo situacije i čitav niz mjera koje donosimo fokusirane su upravo na povećanje proizvodnje populacije krava u Hrvatskoj i to ne samo isključivo radi proizvodnje mlijeka jer povećanjem krava povećavamo i fond teladi namijenjene za proizvodnju mesa – rekao je Z. Barać te kao najaktualnije mjere istaknuo Mjeru namijenjenu kupovini steonih junica i Mjeru uzgoja steonih junica do prvog telenja.

Z. Barać komentirao je i ukidanje 190 vrsta plaćanja za različite usluge koje od 1. travnja 2019. godine pružaju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

– Radi se o uslugama iz tri različita segmenta, jedan je kontrola proizvodnosti, prije svega kontrola mliječnosti i različiti oblici testiranja životinja koje jesu pod selekcijskim obuhvatom i tu je najveće rasterećenje veće od 10 milijuna kuna. Sljedeće rasterećenje je po pitanju troškova označavanja i registraciju stoke što je 4,5 do 5 milijuna kuna na godišnjoj razini, kao i sve usluge koje su se naplaćivale do 1. travnja, a vezane su za promociju domaćih hrvatskih poljoprivrednih proizvoda – objasnio je Z. Barać te dodao da će to poljoprivrednicima u sektoru stočarstva na godišnjoj razini donijeti uštedu od 17,2 milijuna kuna.

Na Skupštini ove znanstveno-stručne udruge koja povezuje mljekarsku znanost i praksu, bili su i predstavnici akademske zajednice, Agronomskog, Veterinarskog, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba i Osijeka, Veleučilišta iz Karlovca, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Poljoprivrednih instituta, odnosno svi oni koji se indirektno ili direktno bave mljekarskom proizvodnjom. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)