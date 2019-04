MEĐU NAJBOLJIMA U DRŽAVI U Virovitici se na građevinsku dozvolu u prosjeku čeka samo 15 dana

Prošli tjedan se u Saboru raspravljalo o izmjenama Zakona o gradnji kojim će se, najavljuju iz nadležnog Ministarstva, pojeftiniti, pojednostavniti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola.

Dozvole više neće izdavati jedinice lokalne samouprave već će se čitav postupak digitalizirati, što će značajno skratiti proceduru i smanjiti troškove ishođenja dozvola sa prosječnih 11 posto na 3,7 posto vrijednosti investicije. Europski je prosjek, inače, oko četiri posto. Digitalizacijom će se smanjiti i broj proceduralnih koraka potrebnih za izdavanje dozvole sa sadašnjih 22 na 10 do 14. Europski je prosjek 12,7 proceduralnih koraka. Uz to, stranke će čitavo vrijeme postupka imati uvid u stanje predmeta i biti upućeni u to što se s njime događa, tko je odgovoran i kako postupa.

Ključna ušteda u vremenu dobit će se pak skraćivanjem roka za očitovanje o glavnom projektu na 15 dana, umjesto dosadašnjih 60. Ako nema odgovora administracije, automatski se smatra da je očitovanje pozitivno. Građevinska dozvola tako će se, najavljuju ministar Predrag Štromar i njegovi suradnici, moći dobiti u roku od maksimalno 30 dana.

Gradonačelnik.hr provjerio je stoga kako gradovi stoje u odnosu na ove rokove, a podaci Ministarstva graditeljstva pokazuju da ih je čak 15, od ukupno 30 koji su u sustavu e-dozvola (Grad Zagreb i Grad Rijeka nisu u sustavu), u 2018. dozvole izdavalo brže od roka kojeg cilja novi zakon, a koliko je iznosio državni prosjek.

Kada se brzina izdavanja građevinskih dozvola analizira na razini čitave protekle godine, najbrži su bili Samobor i Čakovec, u kojima se na dozvolu čekalo samo 14 dana. Slijede ih Virovitica, Dubrovnik i Krapina u kojima su se dozvole izdavale u roku od 15 dana te Bjelovar – 18 dana.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ističe kako je brzina izdavanja dozvola rezultat konstruktivne suradnje s investitorima i projektantima, što znači da se i prije nastanka projekta i podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu nastoje izbjeći potencijalne poteškoće i problemi. Kada do postupka dođe, on uglavnom bude samo formalne naravi.

– Dozvole u prosjeku izdajemo u vremenu od 10 do 15 dana, a u slučaju kada u postupku nema drugih stranaka kojima bi se davala mogućnost uvida, tada je investitorima izdajemo u roku od samo 2 do 3 dana. U slučaju da se pojave problemi tehničke prirode oko dostave poziva za uvid svih stranaka u postupku, izlazimo u susret strankama da se usmenim putem na zapisnik izjasne o primitku poziva te se u konačnici izjasne i o glavnom projektu koji je predmetom izdavanja građevinske dozvole. Time nastojimo dodatno potaknuti pozitivan trend gradnje, što u konačnici utječe na stvaranje pozitivne gospodarske klime, porast zaposlenosti te bolje i kvalitetnije materijalne uvjete za naše sugrađane, ističe gradonačelnik Kirin.

Osim brzinom izdavanja građevinskih dozvola, Grad Virovitica privlači investitore i brojnim olakšicama kroz Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva. Grad tako nudi povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone kroz: kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim cijenama; mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa; oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za zapošljavanje više od 50 osoba u proizvodnoj djelatnosti; plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim plaćanjem…Olakšice nude i mladim obiteljima za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za gradnju prve nekretnine. Stopa olakšica iznosi od 20 do čak 100 posto, ovisno o broju članova obitelji te tako obitelj s troje i više djece zemljište za svoju prvu nekretninu može dobiti gotovo besplatno. (Gradonačelnik.hr)