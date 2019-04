OPĆA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA Energetskom obnovom zgrada planiraju prepoloviti račune za grijanje

U Općoj bolnici Virovitica održana je početna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica“. Riječ je o projektu vrijednom 2.718.744,45 kuna.

Bespovratna sredstva u iznosu od 1.650.912,85 kn, odnosno 60 posto financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je ostatak sredstava za projekt osigurao osnivač, odnosno Virovitičko-podravska županija u svom proračunu.

Upravna zgrada Opće bolnice Virovitica, koja se nalazi u kompleksu bolnice na adresi Ljudevita Gaja 21, trenutno ne zadovoljava energetske uvjete, kaže Dinko Blažević, ravnatelj Opće bolnice Virovitica.

Uz zgradu Uprave, kroz projekt energetski će se obnoviti i zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine i ginekoloških ordinacija, odnosno sav prostor koji danas dijele Opća bolnica Virovitica i Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije.

– Zgrada je sagrađena 1976. godine i u biti je najnižeg energetskog razreda, konkretno D. Ovom energetskom obnovom podići ćemo zgradu na minimalno B energetski razred. Glavni cilj je smanjiti utrošak potrošene energije i troškove grijanja na godišnjoj razini smanjiti za 50 posto te smanjiti štetne emisije CO2 u okoliš – istaknuo je Dinko Blažević, ravnatelj Opće bolnice Virovitica. Uz uštede na troškovima grijanja, sama zgrada dobit će novo lice i biti sačuvana.

– Troškovi održavanja jednog ovako velikog sustava su jako visoki pa nam je važna svaka investicija koja će rezultirati smanjenim troškovima u električnoj ili toplinskoj energiji – naglasio je D. Blažević istaknuvši da je rok dovršetka projekta dvije godine, no da bi tehnički dio mogao biti gotov već do početka nove sezone grijanja, odnosno do studenog ove godine. Ugovor s izvođačima radova potpisan je 10. travnja, a radovi bi, istaknuto je na predstavljanju projekta, trebali početi za dva tjedna.

Projekt je izradila županijska Razvojna agencija Vidra.

– Ovom energetskom obnovom obnovit će se fasada na zgradi, odnosno napraviti izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija podova, izolirat će se krovište prema negrijanom prostoru, promijenit će se stolarija, ugradit će se nova aluminijska stolarija i uređaj za posebno praćenje električne energije sa tzv. kalorimetrima – objasnio je Hrvoje Dragičević iz Vidre.

Ovo je samo jedan od dvadesetak velikih projekata u kojima sudjeluje Virovitičko-podravska županija.

– Već je obnovljeno nekoliko domova zdravlja, a sad krećemo i sa bolnicom. Mislim da je to jedan dobar put kako ići dalje – o ulaganju u bolji standard i usluge u zdravstvu rekao je zamjenik župana Darko Žužak. (www.icv.hr, mlo; foto: R. Vanđija)