Pobjedom nad Multinormom iz Cerne, mlađe kadetkinje 1234 Virovitice plasirale se na državnu završnicu

U sedmom, ujedno i posljednjem krugu 1. mlađe kadetske lige, rukometašice 1234 Virovitice gostovale su u Slavonskom Brodu.

Za plasman na državnu završnicu, koja se igra u okviru Festivala hrvatskog rukometa od 13. do 16. svibnja u Poreču, bila im je potrebna jedna pobjeda. U prvoj utakmici igrale su s Multinormom iz Cerne. Prvih desetak minuta igračice iz Cerne su bile u prednosti, ali do odmora Lavice su otišle na tri zgoditka prednosti, koju su održale do kraja utakmice i pobijedile rezultatom 17:14.

1234 Virovitica: Lana Ištvanović, Đukić 5, Pratljačić, Habijanac, Divković, Šantić, Lješčak 2, Oršulić 4 (1), Paula Ištvanović, Kovač, Tumpić 2 (1), Validžić, Strusa i Crnoja 4. Trenerica: Maja Grdić.

U drugoj utakmici s domaćim Brodom, Virovitičanke su vodile prvih 15-ak minuta. Nakon toga domaće igračice su povele i na odmor odlaze s rezultatom 11:10. U nastavku Brođanke odlaze na konačnih tri zgoditka prednosti. Utakmica je završila rezultatom 18:15 za Brod.

1234 Virovitica: Lana Ištvanović, Đukić 2, Pratljačić 1, Habijanac, Divković, Šantić 3, Lješčak 1 (1), Oršulić 4 (1), Paula Ištvanović, Kovač, Tumpić , Validžić, Strusa 2 i Crnoja 2. Trenerica: Maja Grdić.

To je rukometašicama 1234 Virovitice drugi plasman na državnu završnicu. Prošle godine su na završnici osvojile 10. mjesto u Hrvatskoj.

