PROMOCIJA ŽUPANIJE Predstavljeni projekti put oko svijeta električnim biciklom i snimanje dokumentarca za britanski serijal

U Maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije danas (srijeda) je održano predstavljanje dva projekta: put oko svijeta električnim biciklom i snimanje dokumentarca za britanski serijal New Lives in The Wild. Hrvoje Jurić iz Vrbice pored Đakova, predstavio je svoj plan u kojemu će pokušati električnim biciklom u 100 dana obići svijet te postaviti Guinnessov rekord.

– Na put krećemo 1. lipnja iz Zagreba, sa mnom ide tim na čelu sa Matijom Pospihaljem koji će snimati dokumentarac. Dakle. krećemo iz Hrvatske pa kroz Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Bjelorusija, Rusiju (9700 km) gdje dolazimo do Vladivostoka i letimo u Australiju (5500 km), zatim Sjevernu Ameriku (8800 km), od Anchorage (Aljaska) do istoka Kanade, odnosno do Halifaxe i za kraj letimo do Portugala (3000 km). Put od 29 tisuća kilometara planiram proći u 100 dana, a pripremao sam se više od tri godine – rekao je H. Jurić koji je za ovaj put povećao tjelesnu težinu za 14 kilograma jer će na njemu izgubiti čak 20-ak kilograma.

Hrvoje će na put oko svijeta na električnom biciklu koji još nije predstavljen na tržištu, a put oko svijeta bit će mu najbolje predstavljanje. Radi se o sportskom biciklu s tankom baterijom i jakim motorom koji je napravljen po mjeri i potrebama vozača, a njegova vrijednost je oko 50 tisuća kuna.

Drugi projekt je snimanje dokumentarca o Nikoli Boriću koji je luksuzni život zamijenio slamnatom kućicom u Orahovici, koji će biti emitiran na kanalima BBC i Channel 5.

– Prije nekoliko tjedana nazvali su me iz Renegade Picturesa, kompanije koja snima dokumentarce za BBC, National Geographic, Sky i Channel 5, i predložili snimanje dokumentarca o meni. Radi se o britanskom serijalu New Lives in The Wild koja prati osobe koje su imale “normalan život” i koje su ga ostavile iza sebe i otišle živjeti u prirodu – kaže N. Borić koji je zbog neslaganja sa sustavom otišao živjeti u prirodu, no i dalje nastoji doprinijeti lokalnoj zajednici. Jedan od doprinosa je svakako osnivanje Plivačkog kluba u Orahovici te rad s mladima. O ovom čovjeku iz prirode Britanci planiraju u rujnu snimiti 30 sati materijala koje će koristiti za jednu epizodu tog poznatog serijala.

Predstavljanju projekata nazočili su članovi Plivačkog kluba Orahovica, čiji je predsjednik Nikola Borić, koji zajedno s Klubom pomaže Hrvoju u pripremama za put oko svijeta. S detaljima projekata ovi entuzijasti upoznali su predstavnike Županije, zamjenika župana Darka Žužaka i pomoćnika direktora Turističke zajednice VPŽ Josipa Mikolčića, kao i ravnateljici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjani Arnold Sabo, ravnatelju Parka prirode Papuk Alenu Jurencu te tajnici Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije Dori Međimorec. Kroz oba projekta bit će promovirana Virovitičko-podravska županija, kao i njezina prirodne ljepote. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)