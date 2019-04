PRVENSTVO HRVATSKE Slatinski hrvači Patrik Gardilo i Ino Pavić prvaci države u uzrastu mlađih dječaka

U Zagrebu je jučer (subota) održano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim načinom za uzrast mlađih dječaka, na kojemu je nastupilo 167 hrvača iz 26 hrvatskih hrvačkih klubova.

Puna dvorana roditelja i prijatelja pratila je mlade hrvače koji su pokazali što su naučili pod vodstvom svojih trenera te su se veselili, ali i tugovali svakoj pobjedi, odnosno porazu. Na kraju dana ekipno su najuspješniji bili mladi hrvači iz HK Sesvetski Kraljevec, ispred HK Slatine i HK Zagreba.

Hrvački klub Slatina nastupio je s 10 hrvača i to: Danijel Marošević kategorija do 33 kg 3. mjesto, Patrik Gardilo kategorija do 33 kg 1. mjesto, Toni Jagarinec kategorija do 36 kg 3. mjesto, Niko Grubač kategorija do 40 kg 12. mjesto, Robert Filipović kategorija do 40 kg 2. mjesto, David Vilk kategorija do 40 kg 5. mjesto, Ino Pavić kategorija do 44 kg 1. mjesto, Nikola Pavić kategorija do 44 kg 8. mjesto, Gabrijel Marošević kategorija do 49 kg 7. mjesto i Adrian Rakitovac kategorija do 54 kg 5. mjesto. Hrvački klub Slatina tim je rezultatima zauzeo drugo mjesto ekipno.

Na prvenstvu su sudili i slatinski međunarodni suci Novica Kocić i Josip Grahovac, a naše hrvače su vodili treneri Danijel Kolomaz i Borivoje Kocić. (www.icv.hr, adf; HK Slatina)