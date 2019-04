Saznajte kako će Virovitičani proslaviti Uskrs i što će se naći na njihovoj uskrsnoj trpezi

U današnje vrijeme materijalne rastrošnosti, zaboravlja se ono bitno – obitelj, zajedništvo, međusobna ljubav, sreća i blagostanje. Uskrs je vrijeme kada se obitelj okuplja oko blagdanskoga stola uživajući u tradicionalnim hrvatskim jelima i delicijama. Iako je Božić blagdan kada se, uz lijepe želje, obitelj i prijatelje dariva materijalnim poklonima, Uskrs je među narodom, više blagdan duhovnih želja, blagostanja i sreće.

Tradicionalna uskrsna trpeza

– U današnje vrijeme bitno je samo da je obitelj na okupu. Čovjek zbilja ne traži puno, već ono što se nigdje ne može kupiti, zdravlje obitelji, mir i blagostanje, sve ostalo je samo usputno – rekla je Rozalija Barnaki koja za Uskrs očekuje kćer i unuku. S veseljem će pripremiti šunku i jaja, a za unuku priprema medenu pitu te kolač od kokosa. Od velike važnosti je, kako kaže Rozalija, pripremiti srce i dušu za Uskrs, pa će onda, s tom željom Rozalija danas započeti uskrsno trodnevlje u crkvi.

Jednako mišljenje ima vedra nasmijana sugovornica za koju je Uskrs blagdan kojega treba slaviti u srcu i u duši, a ne pretjerivanjem za blagdanskim stolom te svime onime što nas materijalno okružuje. Važno je, kako kaže ova volonterka Crvenoga križa, Uskrs podijeliti s onima koji nemaju mnogo, koji si ne mogu priuštiti bogatu blagdansku trpezu te osobito s onima koji su sami.

– Veselim se Uskrsu u krugu moje obitelji, sina, snahe i unučadi koji će ovih dana doći iz Zagreba. Za njih ću, osim tradicionalne šunke, jaja, luka i rotkvice pripremiti i mnoštvo kolača koje ćemo onda podijeliti s dragim nam osobama koje si nisu u mogućnosti sami napraviti kolače – ističe A.P koja osobe u potrebi obilazi za vrijeme Adventa, Uskrsa ali i tijekom cijele godine.

– Pripremam klasičnu Mađaricu, Princes krafne, lažnu Mađaricu, roladu od keksa sa žele bombonima, filane oblatne, Kinder pingvin kolač – rekla nam je sugovornica te dodala kako je to mnogo je to vrsta, no ako se dijeli s drugima, nikada nije previše.

Bogatu blagdansku trpezu priprema i jedna virovitička obitelj.

– Raduje me što ćemo i ovaj Uskrs proslaviti zajedno. Sin je već stigao iz Zagreba, a posebno za njega ću raditi i slastice koje najviše voli, Mileram tortu i Tiramisu – istaknula je V. P. koja je se već pripremila za Veliki petak, kupivši lignje, a za Uskrs janjetinu i potrepštine za francusku salatu.

– Pisanice su, također, spremne za farbanje pa ćemo i to ovih dana zajedno ukrašavati – istaknula je.

– Uskrs ćemo provesti u obitelji, supruga će spremiti tradicionalna jela poput šunke, jaja i svega što ide za uskrsnu trpezu, a najviše se veselimo kolačima – istaknuo je Tomislav Domjanić te dodao kako ne treba zaboraviti pravi smisao Uskrsa, a to je da se ljudi ne svađaju i da se međusobno vole. Željama se pridružio i njegov sin Matej čija je velika želja ići na putovanje.

Ivan Cirak će Uskrs proslaviti u krugu obitelji sa suprugom, kćerkom i zetom, čemu se izrazito raduje.

– Supruga priprema kolače kojima se svake godine iznova veselim. Uskrs nikako nije uživanje u hrani, no uskrsna tradicionalna trpeza sa šunkom, jajima i lukom daje posebnu čar Uskrsu – istaknuo je I. Cirak koji se bavi poljoprivredom iako je u mirovini, pa si je kao uskrsnu želju poželio da mu plodno rodi kukuruz koji je jučer posijao.

Kobasice umjesto šunke

U velikoj sredini poput Virovitice mnoštvo je ljudi koji imaju različite afinitete prema hrani. No, kako se kaže, o ukusima se ne raspravlja.

– Nisam ljubitelj šunke pa sam si kupio domaće kobasice – govori Zvonko P. te pokazuje vrećicu iz mesnice koju drži u ruci. Osjetljivi zubi su razlog zašto izbjegava kuhanu šunku no uz ovako bogatu ponudu i kvalitetu kobasica u našim mesnicama ne ostaje zakinut što se tiče mesnog dijela uskrsnog obroka.

Uskrs bez jaja

U standardnim uskrsnim delicijama poput kuhanih jaja i kolača neće uživati Antonija S. zbog alergije na jaja, no postoje alternative.

– Crnac bez jaja, kontroverzno ime za kolač – kroz smijeh govori Antonija te pojašnjava kako je to čokoladni biskvit s čokoladnim preljevom koji si priprema s obzirom na alergiju no i drugi ukućani ga rado jedu. (www.icv.hr, ea, lmh, foto: E. Aragović)