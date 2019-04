STAND UP SPEKTAKL Zabavite se i nasmijete uz trojicu komičara i “Bocu istine”

Boca Istine, stand up spektakl koji trese dvorane smijehom dolazi u Viroviticu! Kazalište Virovitica poziva vas u petak, 12. travnja u 20 sati da se dobro zabavite i nasmijete. Nastupaju: Tin Sedlar, Marko Dejanović i Goran Vinčić.

BOCA ISTINE:

“Istina je, trojica smo komičara iz Studio Smijeha, jedinog comedy kluba u regiji i već dugo nastupamo skupa. Jedan je Zagrepčanin, drugi je Slavonac, a treći Bosanac. Također, istina je i da nijedan od nas trojice nije baš sasvim normalan, znamo se redovno osramotiti i nije nas sram o tome pričati na pozornici. I do sada smo nasmijali tisuće ljudi, to je sigurno istina. U stand up show #BocaIstine ubacili smo naše najbolje fore, najzabavnije priče i dolazimo k vama u Kazalište Virovitica da skupa zavrtimo tu bocu. Cilj nam je zabaviti vas, a vi dođite s ciljem da se zabavite.”

Ulaznice su u prodaji od ponedjeljka 8. travnja od 10 do 16 sati u Kazalištu te, ako što od ulaznica ostane neprodano, sat vremena prije predstave na ulazu u kazalište. Cijena ulaznice je 50 kuna, za umirovljenike i studente 40 kuna, a na dan predstave 60 kuna te za umirovljenike i studente 50 kuna. Sadržaj samo za starije od 16 godina i mlađe od 116 godina. (www.icv.hr)