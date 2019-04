USPJEŠNA MLJEKARSKA PRIČA Zahvaljujući robotu za mužnju, obitelj Brlić će ove godine uskrsno jutro provesti na misi, a ne u štali

Sve veći broj poljoprivrednika polako odustaje od tradicionalnih hrvatskih poljoprivrednih djelatnosti, no ima i onih koji su uporniji i koji su pronašli način kako nastaviti dalje unatoč lošim vremenima. Među njima je obitelj Brlić iz Kapele Dvora koja se mljekarstvom bavi već 17 godina, a čiji je OPG prošlog tjedna Hrvatska mljekarska udruga proglasila najuzornijim gospodarstvom u proizvodnji mlijeka Virovitičko-podravske županije.

Nakon što su supružnici Zlatko i Ivana ostali bez posla morali su pronaći nešto čime će se baviti. Zlatkov brat bavio se mljekarstvom pa su krenuli njegovim putem. Na početku su imali tri krave, a nakon pet godina kroz Operativni program napravili su farmu i došli do znatno više vrijednih grla.

VIŠE OD 1700 LITARA DNEVNO

– Danas imamo oko 70 krava, od čega je oko 65 na mužnji te proizvodimo više od 1700 litara mlijeka dnevno, a koje otkupljuje Dukat. Cilj nam je zadržati što bolju proizvodnju, ne želimo ići na povećanje broja, ali htjeli bismo što veću proizvodnju po kravi. Danas je to više od 40 litara dnevno – ponosno je rekao Zlatko koji je, kaže, o tome nekada samo sanjao. Također, uz količinu, OPG Brlić pazi i na kvalitetu te su konstantno u prvom razredu, a za to je, kaže Zlatko, zaslužna supruga koja je uvijek pazila na higijenu, kako uređaja tako i vimena.

No, osim higijene, za kvalitetno mlijeko važna je i dobra ishrana. Zbog toga OPG Brlić obrađuje 100 hektara zemlje na kojima siju lucernu i kukuruz, jer, kažu, sve kreće s polja. Uz supružnike Brlić na njihovoj je farmi zaposlen i Zlatkov brat, a puno im pomaže sin Matej (26) koji studira na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Svakog vikenda dolazi doma i pomaže roditeljima. Iako su ga roditelji odgovarali, krenuo je njihovim stopama pa ova farma ima i svojeg nasljednika. Brlićevi imaju i kćer (4. razred gimnazije) i još jednog sina (4. razred osnovne škole) koji također pomažu koliko mogu.

OD KANTE DO ROBOTA

Rad na farmi traje 365 dana u godini, posla ima po cijele dane, ne mogu ga odgoditi ni sunce ni kiša. No, s vremenom, i uz puno rada i truda, ova obitelj unaprijedila je svoj posao. Od kante do robota, doslovno.

– Na početku smo svakodnevno vukli kante za sobom. Žena bi pomuzla kravu, iznijela kantu van, pretočila u drugu kantu, a potom bi ju nosili 50 metara do laktofriza. I tako po 400 litara mlijeka dnevno. Kada smo 2007. godine napravili novi objekt, bio je to velik napredak, a s kanta smo prešli na DeLavalovo izmuzište. Krave su tako dolazile na mužnju, a odjednom ih je na mužnji moglo biti čak osam – pričaju nam Brlićevi.

No, nakon nekog vremena snašla ih je nesreća – radnica koja je radila sedam godina na farmi Brlić se razboljela.

– Njezin se nedostatak morao nadomjestiti pa su supruga, kći i druga radnica radile po cijele dane i tako pet mjeseci. Tada smo odlučili uložiti u našu proizvodnju pa smo podigli kredit za preuređenje i za nabavu robota za mužnju – kaže Zlatko te priznaje da su godinama razmišljali o robotu, a kada je stigao ove godine u siječnju, nisu požalili.

PRVI U REGIJI

Prvi je to takav robot u jugoistočnoj Europi. Izradila ga je tvrtka DeLaval, a koju zastupa Konta d.o.o. iz Čađavice, pa im je servis na 15-20 minuta udaljenosti. Zadnja generacija robota ima 3D kameru, a u idealnim uvjetima dnevno može pomusti 100 krava, odnosno 3.000 litara mlijeka.

– Stroj kod nas muze 65 krava, a dnevno ima od četiri do pet sati praznog hoda, tako da imamo još mogućnosti za povećanje. Osim mužnje, robot prepoznaje krv, mastitis, prati koliko je krava pojela i koliko je mlijeka dala, a sve što radi mi mu zadajemo. Na taj način, osim uštede vremena, dobijemo i više mlijeka jer robot ima hranilicu te prati sve aktivnosti – objašnjava Zlatko i dodaje da sada ono što se u štali događa može pratiti i iz kuće preko računala, ali i preko mobitela.

Do sada su postigli najviše 63 litre mlijeka od jedne krave u danu, a primijetili su da otkad imaju robot njihove krave više odmaraju i leže, a samim time i daju više mlijeka. No, cijena ovog stroja je dosta pozamašna – 120 tisuća eura. Ipak, njegova korist najbolje će se pokazati ovog uskrsnog jutra kada će ova obitelj prvi put u 17 godina započeti dan doručkom i misom, a ne poslom u štali.

OBITELJSKI POSAO NASTAVIT ĆE SIN MATEJ

Iako je kao dijete mrzio štalu, Matej je svoj put pronašao upravo u obiteljskom poslu. Brojne situacije odvajale su ga od tog zanimanja, krenuvši od djetinjstva, a potom i kod upisa na fakultet, gdje je na nagovor roditelja upisao studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Nakon godinu dana studiranja, Matej nije uspio upisati drugu godinu, ostao mu je samo jedan ispit, pa je upisao ponavljačku i odlučio tu godinu raditi kod kuće i položiti taj jedan ispit.

No, još za vrijeme prve godine u svako slobodno vrijeme Matej je čitao literaturu o poljoprivredi i svakog vikenda dolazio doma pomagati roditeljima. Sve više se pronalazio u tome, a onda je, kako kaže, skupio hrabrosti ispisao se s medicine i na tadašnjem Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisao stručni studij bilinogojstva (ratarstvo).

– Kada sam konačno upisao ono što sam htio, nisam namjeravao studirati svih pet godina, ali sam se odmah nakon prve godine predomislio pa sam za preddiplomski izabrao ratarstvo, a za diplomski ću uzeti hranidbu životinja – priča nam Matej te dodaje da ga puno ljudi pita zašto je baš to odabrao. No, on ima spreman i dobar odgovor.

– Hranidba stoke počinje upravo na polju, pa ako nisi uzgojio dobre usjeve, nećeš imati niti dobru hranu za krave, a u konačnici neće biti zarade – objašnjava. Osim toga, Matejeva prednost je to što je radom na obiteljskoj farmi već dosta toga naučio, a na fakultetu mu se često dogodi da zna gotovo sve o onome što uče.

– Tata mi zna reći da sam kao samouki svirač koji naknadno uči note. No, nekih 20 posto novih stvari koje saznam jako dobro dođu, kao i to da vidim zašto se neke stvari odrađuju – kaže Matej, budući voditelj OPG-a Brlić koji će nastaviti ovaj uspješan obiteljski posao. (www.icv.hr, žđl; Foto: M. Rođak)