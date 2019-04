UTAKMICA SEZONE ZA PAPUK Krsnik: I bod bi bio velik kao kuća, no idemo na pobjedu

Nogometaši orahovačkog Papuka ovog vikenda igraju možda i ključnu utakmicu u borbi za naslov prvaka. U sklopu 20. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, Orahovčani gostuju kod izravnog konkurenta za prvo mjesto, momčadi Tehničara u njihovom Cvetkovcu.

Tehničar je u jesen, predvođen s dva Krune, bivših prvoligaških igrača, Lovrekom i Jambrušićem, slavio usred Orahovice pa tako Papuk ima još već motiv vratiti što se ono kaže “milo za drago”.

-Ovo je definitivno najzahtjevnija utakmica za nas ovoga proljeća. Tehničar je sjajna ekipa, igraju odličan nogomet i na domaćem terenu im je jako teško uzeti bodove. No, upravo zato što igraju nogomet i teže nadigravanju, to je naša prilika jer smo slični po profilu. Sve je na tome kako će momčad ući u utakmicu, maksimalno smo se ovaj tjedan pripremali, kako igrački tako i psihički. Nama bi i bod bio kao kuća, ali od početka prvenstva imamo jednak pristup svakoj utakmici, a to je da uvijek idemo na pobjedu, pa će tako biti i ovoga puta. Svi igrači su spremni, idemo kompletni i što reći, hrabro, požrtvovno pa što bude – kaže trener Papuka Darko Krsnik.

Kapetan Tomislav Bušljeta vjeruje u svoju ekipu.

-Mi smo spremni za veliki derbi. Bit će to utakmica koju će odlučiti jedna greška obrane, a nadam se da to neće biti naša. Dečki su željni skinuti skalp Tehničaru, no naravno idemo mirno, dati sve od sebe i pokazati zašto smo na vrhu tablice. Vjerujem u pozitivan rezultat – zaključio je Bušljeta.

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, M. Šolc i V. Grgurić)