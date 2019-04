VIDEO Vozili smo novom dionicom brze ceste: Evo koliko je trajao put od Virovitice do Zagreba

U utorak je otvorena brza cesta od Vrbovca do Farkaševca u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 349 milijuna kuna (bez PDV-a). Kako bi utvrdili koliko je skraćen put od Virovitice od Zagreba, sjeli smo u automobil krenuli provjeriti. “Popeli” smo se na virovitičku zapadnu obilaznicu kod Korije i potom krenuli prema prema Grubišnom Polju. Ondje smo skrenuli na cestu prema Velikom Grđevcu i Bjelovaru, a potom južnom obilaznicom prema Gudovcu i konačno prema Farkaševcu.

Ondje smo došli do nove 10,6 kilometara duge dionice brze ceste i uputili se prema Zagrebu. Naša štoperica je na ulasku u Zagreb pokazala 93 minute, a vozili smo u skladu s prometnim propisima. Naravno, teško je definirati točno vrijeme koje je potrebno za dolazak do Zagreba, jer sve ovisi o stanju i uvjetima na cesti, ali sve u svemu put je kraći nego kada se ide dosadašnjom dionicom preko Đurđevca. Razlog tome je znatno manje naseljenih mjesta te su ovdje u prosjeku dozvoljene veće brzine, a i gužve na cesti su znatno manje, barem za sada.

Prema najavama ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, do kraja ove godine očekuje se početak radova na ostatku brze ceste prema Bjelovaru, čijim će se završetkom još više skratiti put, sve dok brza cesta ne dođe do Virovitice i konačnih 60 minuta do Zagreba.