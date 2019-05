Orahovački Papuk demolirao Slatinu i s nestvarnih 8:0 prošao u finale Županijskog nogometnog kupa

Ostvarilo se ono što je trener orahovačkog Papuka govorio uoči polufinala Županijskog nogometnog kupa, kada je rekao da je utakmica u Čazmi bila samo loš dan i da vjeruje da njegova momčad vrijedi puno više od te predstave u prošlom kolu.

Papuk je doslovno demolirao Slatinu utrpavši im čak osam pogodaka. No, krenimo redom. Slatina je bolje otvorila utakmicu i već u prvoj minuti imala tri udarca iz kuta zaredom, zaprijetila opasno, no Mehmedi i Papukova obrana su bili sigurni. Papuk u početku nikako nije mogao stvoriti ozbiljnu prigodu, no kada su Ninčević i Rukavina povezali nekoliko sjajnih paseva, Papuk je počeo prijetiti.

I onda “blitz-krieg” Papuka i rješenje utakmice. U samo tri minute Papuk je postigao tri pogotka. Sve je počelo u 23. minuti kada je odlični kapetan Bušljeta uzeo loptu na sredini terena, povukao prema naprijed i sjajno uočio Ninčevića na desnoj strani koji se sjurio u kazneni prostor te dao odličnu povratnu loptu koju Rukavina majstorski posprema u mrežu. Slatina se nije ni snašla, a već je dobila drugi pogodak. 24. minuta, Marin Čavić je na sebi svojstven način probio lijevi bok, uočio slobodnog Radinkovića na drugoj vratnici, ubacio, a Radinković se samo naklonio i glavom pospremio loptu u mrežu. U 26. već je 3:0. Ponovno je Ninčević povukao i proigrao Rukavinu na nekih 18 metara, koji odlično prima loptu i odmah tuče te pogađa donji desni kut nemoćnog Radonjića.

Papuk je dominirao, bio prvi i čvršći na svakoj lopti što je donijelo još nekoliko odličnih prigoda, ali su neprecizni bili Radinković, Mimić i dalekometno Krsnik. Ipak, u 38. minuti još jedna sjajan akcija Papuka, Ninčević je povukao, dao Rukavini koji “podvaljuje” loptu iza obrane gostiju, prima je Mimić i elegantno pokraj Radonjića šalje u mrežu. Čistih, glatkih i uvjerljivih 4:0.

U drugom dijelu Slatina se potpuno raspala što je Papuk objeručke prihvatio i do kraja im napunio mrežu. Za Orahovčane su još poentirali Marin Čavić, Jurica Šantić, Marin Vukomanović i svoj treći pogodak postigao je Miroslav Rukavina.

-Prije svega, bravo mojim momcima, dečkima svaka čast na ovoj utakmici u kojoj su srcem, borbom i željom pokazali da vole ovaj klub i da se znaju za njega istinski boriti. Bili smo doista dominantni cijelu utakmicu i zaslužili ovako visoku pobjedu, koja nam je odličan zalet i za nastavak prvenstva – kaže trener Papuka Darko Krsnik te izdvaja igrača utakmice.

-Ovo mi je danas najteži dio jer uistinu su svi odigrali odlično. Igrač utakmice možda je ipak Domagoj Ninčević, koji je sjajno dirigirao našom igrom, asistirao, proigravao i držao ritam – zaključio je Krsnik.

Oglasio se i gostujući strateg Damir Pemper te prokomentirao visoki poraz.

-Nismo bili kompletni, što se osjetilo u igri. Domaćoj momčadi gotovo svaki udarac je ušao u gol. Sada se okrećemo prvenstvu – rekao je D. Pemper.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)