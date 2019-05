Slatinčanka Una Maravić zlatna u Budimpešti na Svjetskom kupu u kickboxingu

Nakon osvojenog Europskog kupa u Karlovcu i dvije titule državne prvakinje, Una je prošlog vikenda u Budimpešti, na Svjetskom kupu u kickboxingu, ponovno osvojila zlato.

Na ovom izuzetnom jakom natjecanju nastupilo je 3130 natjecatelja iz 39 zemalja i 284 klubova u više disciplina.

Una Maravić, pod pokroviteljstvom KBK Kutina u kojem trenira, nastupila je u disciplini light contact u kategoriji do 55 kilograma u kojoj je bilo 16 borkinja. S lakoćom je došla do polufinala, gdje ju je čekala zemljakinja Sara Pešut iz KBK Suška, aktualna svjetska prvakinja u ovoj kategoriji. Borba je bila napeta i neizvjesna do samoga kraja, ali je Una izvrsnom taktikom pobijedila i došla do finala.

U finalnoj borbi s 3:0 pobijedila je Zsofiu Schmidt iz Mađarske, prošlogodišnju pobjednicu u kategoriji do 50 kilograma. Ovom pobjedom Una je potvrdila visoku međunarodnu vrijednost.

(www.icv.hr, adf)