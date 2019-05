PROJEKTI VRIJEDNI OKO 500 MILIJUNA KUNA Kirin: Najviše ulažemo u ljude, u prvom redu u djecu i mlade

Virovitičani su već navikli na teške strojeve i radove, kako u samom središtu grada tako i u prigadskim naseljima. Polako se navikavaju i na sve ljepši izgled grada. Dvorac je zabljesnuo u svojoj ljepoti, a park je s prvim sunčanim zrakama postao omiljeno mjesto za okupljanje i šetnju. Samo do svibnja ove godine u našem gradu su realizirane investicije vrijedne oko 39 milijuna kuna, dok je trenutno otvoreno 10-ak gradilišta u vrijednosti oko 250 milijuna kuna. Do kraja 2019. godine očekuje se otvaranje još 30-ak novih gradilišta, a investicije su vrijedne oko 500 milijuna kuna. To nam je u razgovoru potvrdio i sam gradonačelnik Ivica Kirin, gost naše rubrike „Aktualno“, a u povodu Europskog tjedna.

Neki radovi se polako privode kraju, jesu li među njima i projekti energetske obnove?

Trenutno u gradu završavamo radove u vrijednosti oko 21 milijun kuna uloženih u energetsku obnove Gimnazije Petra Preradovića, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, zgrade Dječjeg vrtića 2, 3 i 4. Radi se na zgradi COOR-a i sportske dvorane, projektu vrijednom 78 milijuna kuna, što je preko 100 milijuna kuna uloženih u dvije godine u infrastrukturu za naše najmlađe. Uzevši u obzir sve investicije koje se trenutno realiziraju na području grada, definitivno možemo reći da se nikada u povijesti nije toliko ulagalo u tako kratkom vremenskom razdoblju. S aktivnostima intenzivno nastavljamo i dalje. Očekuje nas obnova dvorane Tehničke škole, nova dječja igrališta, prometni poligon…

U suradnji s Virovitičko-podravskom županijom u pripremi je ulaganje u školske objekte u vrijednosti preko 130 milijuna kuna. Među tim projektima je nova škola u Čemernici u vrijednosti 4, 5 milijuna kuna, nova glazbena škola s koncertnom dvoranom u vrijednosti oko 25 milijuna kuna; treća osnovna škola s dvoranom vrijednosti skoro 80 milijuna kuna, Industrijsko-obrtnička škola koja je procijenjena na više od 20 milijuna kuna, a u planu je i novi učenički dom. Nedavno je prijavljen i projekt izgradnje zvjezdarnice pri OŠ Vladimir Nazor te nove atletske staze s četiri trake, dužine 130 metara pri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić. Grad ove godine planira krenuti i u realizaciju projekta gradskih bazena, a u prvoj fazi gradio bi se 25-metarski bazen. Kako bismo mladima ponudili nove sadržaje te osigurali prostor za organizaciju raznih manifestacija, ali i provođenje slobodnog vremena, ove godine planiramo krenuti i s rekonstrukcijom i opremanjem Vanadisa.

Gdje je danas Virovitica u odnosu na druge gradove?

Virovitica je danas jedan od rijetkih gradova u okruženju koji je posljednje tri godine u znaku velikih infrastrukturnih projekata, a tome svakako treba dodati i ulaganje u ljude, u prvom redu u djecu i mlade. Virovitica živi jedan svoj život, koji možda dovoljno ne ističemo. Naš grad je grad prijatelj djece i našim najmlađima konkretnim financijskim pomoćima pomažemo od rođenja do završetka fakulteta. Naravno, tu je i ulaganje u projekte i infrastrukturu za djecu i mlade, kao i financijska izdvajanja za rad sportskih klubova u koje su uključena u prvom redu djeca. Izuzev ulaganja u izgradnju školskih i sportskih objekata te dječjih igrališta, Grad Virovitica za potrebe svojih najmlađih sugrađana godišnje izdvoji preko 13 milijuna kuna. Imamo viziju i cilj za sve segmente, od komunalne i cestovne infrastrukture, zaštite okoliša, školskih i sportskih objekata, do kulture, odnosno svega onoga što jedan grad čini gradom.

Kako izgleda planiranje gradskih investicija?

Prva je kratkoročna faza 2019./2020., srednjoročna je do 2016. godine, koliko traje i Operativni program. Sada već idemo s planovima za period 2030.-2035. i to je jedna dugoročna strategija razvoja Grada Virovitice u kojoj se mora znati što će se raditi, neovisno tko će tada biti na pojedinim političkim funkcijama. Ono što posebno želim napomenuti je to da Grad Virovitica planira tijekom 2020. i 2021. uložiti preko 25 milijuna kuna u ceste, nogostupe, drvorede i dječja igrališta.

Na području grada realizirat će se i jedan dugoočekivani projekt, od značaja i za Grad Viroviticu, ali i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Riječ je o tzv. Sirani. Zašto je ona važna?

Da, prošao je projekt Sirane, vrijedan 40 milijuna kuna. Uz nova radna mjesta on će svakako doprinijeti oživljavanju stočarstva, kao i konkurentnosti naših stočara. Polaganje kamena temeljca za izgradnju Sirane čeka nas u vrlo kratkom roku.

Razvojna agencija VTA prijavila je ukupno osam projekata vrijednih više od 31 milijun kuna na program prekogranične suradnje s Mađarskom. Koji biste izdvojili kao najveći?

Najveći je zasigurno tzv. izmuljavanje ribnjaka i izgradnja nadstrešnice i molova. Prijavljen je u suradnji s mađarskim partnerima koji će sa svoje strane u Mađarskoj imati iste aktivnosti. Prijavljen je i projekt Grada Virovitice, uređenje Trga kralja Tomislava, dionica od sata do zgrade Fine, a očekuje nas rekonstrukcija i opremanje Vanadisa, kao i projekt uređenja Franjevačkog parka ispred crkve.

Iza svih ovih projekata stoji Razvojna agencija VTA. Što sve jedna takva agencija radi?

VTA u prvom redu ima zadaću pripremiti, prijaviti i provesti projekte za Grad Viroviticu koji im je i osnivač, a na raspolaganju je gradskim ustanovama i organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i poljoprivrednicima. I upravo zahvaljujući Razvojnoj agenciji VTA, Grad Virovitica svrstao se među najuspješnije gradove u Republici Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava, što potvrđuju rezultati istraživanja prema kojima se Grad Virovitica nalazi među prvih pet gradova po povlačenim EU sredstvima po glavi stanovnika.

Jeste li u tom smislu zacrtali i buduće ciljeve?

Naš je cilj da u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, resornim ministarstvima, državnim tvrtkama i Vladom RH iskoristimo sve mogućnosti koje nam nude EU fondovi, ne samo za javne projekte nego i za razvoj cjelokupnog gospodarstva grada Virovitice. Koristi će imati OPG-i, obrti te mala i srednja poduzeća, a u konačnici očekujemo i rast plaća u realnom sektoru. Na pripremi i provedbi projekata radi više od stotinu mladih i obrazovanih stručnjaka koji su zaposleni u Gradskoj i Županijskoj upravi, Gradskoj razvojnoj agenciji VTA, Županijskoj VIDRA-i te gradskim i županijskim tvrtkama. Za kraj želim zahvaliti svim građanima jer sve aktivnosti koje se provode u gradu Virovitici rezultat su zajedničkog političkog rada i podrške koja se danas ogleda u konkretnim projektima. (www.icv.hr, bg)