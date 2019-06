DAN OPĆINE FERIČANCI Općinska priznanja udruzi ”Prijateljstvo”, darivateljima krvi i učenicima

Svečanom sjednicom općinskog Vijeća, započela je proslava Dana općine Feričanci i blagdan Duha Svetoga. Sjednici su nazočili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović, gradonačelnik grada Našica Josip Miletić, načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačević, Đurđenovac Hrvoje Topalović, zdenci Tomislav Durmić, Podgorač Goran Đanić, načelnik općine Kuzma iz republike Slovenije Jozef Skalić, voditelj Uprave šuma Našice Vlado Keglević, predsjednik Uprave NEXE grupe Ivan Ergović, župnik Župe Feričanci vlč. Vicko Obradović i mnogi drugi. Sjednica je otvorena na odličan način, naime hrvatsku državnu himnu izveo je Dječji zbor HKD-a ”Manuel” Feričanci.

Nakon uvodnog pozdrava predsjednika općinskog Vijeća Marina Benića, načelnik općine Marko Knežević predstavio je rad Općine u proteklih godinu dana:

-Moram danas reći da sam posebno ponosan što su sva naša predizborna obećanja prerasla u stvarnost ii što postepeno, ali sigurno i kvalitetno odrađujemo sve ono što smo i rekli. Tijekom 2018. godine realizirali smo općinski Proračun u visini od 10, 379,milijuna kuna. Najveći projekti bili su ”Zaželi-učini dobro djelo” za što je utrošeno preko 2 milijuna kuna i čime smo zaposlili 12 osoba koji se brinu za 60 krajnjih korisnika. Tu je i projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Goveđa glava u Feričancima vrijednosti 9,2 milijuna kuna, a riječ je o cesti kroz vinograde i naše dvije ulice Brkićev Arman i Vinogradska ulica u dužini od 8,3 km. Potom tu je izgradnja reciklažnog dvorišta vrijednosti 2,6 milijuna kuna za koji ćemo ovih dana imati i tehnički pregled. Odrađena je adaptacija zgrada DVD-a Feričanci i DVD-a Valenovac, nadogradnja zgrade doma i izgradnja nogostupa u Vučjaku Feričanačkom, obnova kuće oproštaja i izgradnja parkirališta na groblju u Feričancima, izgradnja nogostupa u Valenovcu, a tu je još niz stalnih projekata, sufinanciranja s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Posebno sam ponosan što smo u proteklom razdoblju organizirali i prvi Festival frankovke u Feričancima. Proračun koji smo planirali za ovu 2019. godinu je gotovo 21 milijun kuna što je najveći proračun u povijesti općine. Već sada nakon pola godina možemo zaključiti kako ostvarivanje projekata teče prema željenom plani i naglašavam da realizacije ponajviše ide putem sredstava Europske unije, naših ministarstava i Osječko-baranjske županije uz sudjelovanje nas kao općine.

Od projekata u tekućoj godinu izdvojio bih završavanje i puštanje u promet nerazvrstane ceste Goveđa glava, završavanje i puštanje u rad reciklažnog dvorišta, nastavak projekta ”Zaželi”, izgradnja kuće oproštaja u Gazijama i mnogi drugi. Hvala Županiji i županu Ivanu Anušiću, na velikoj pomoć, našim donatorima, Županijskoj upravi za ceste, Ivanu Ergoviću i NEXE grupi i drugima, a najveću zahvalu uputio bih mještanima Feričanaca koji su naša najveća motivacija, naš vjetar u leđa kako bi naši rezultati bili što bolji i kvalitetniji, a sve u cilju da Feričanci postanu gospodarski, turistički i kulturno prepoznatljivi u našoj županiji. – zaključio je načelnik Knežević.

U nastavku sjednice obratio se Ivan Ergović u ime donatora, gradonačelnik grada Našica Josip Miletić, a potom i zamjenik župana OBŽ Goran Ivanović:

-Ono što moram danas reći je da u je zadnje dvije godine kao nikada do sada, više novca nije sjedalo u gradske i općinske proračune. Gradski i općinski čelnici imaju u prosjeku oko 60 % više prihoda kojih se država odrekla u korist JLS-a i to ej vidljivo i ovdje na općini Feričanci na našoj županiji. Moramo i želimo ulagati u gospodarstvo, u zapošljavanje naših ljudi jer to nama jamči sigurnu budućnost. – rekao je Ivanović.

Na kraju sjednice dodijeljena su prvo novčane potpore 16 majki novorođene djece u proteklih godinu dana, a potom i općinska priznanja. Za humano djelo dobrovoljnog darivanja krvi općinske zahvalnice dobili su Ana Debeljak i Vladimir Jutriša, potom za volontiranje i pomaganje u zajednici zahvalnica je pripala Udruzi ”Prijateljstvo”, a nagrađeni su i učenici sudionici državnih natjecanja, petaš David Jutriša kao drugi u Hrvatskoj iz matematike, Maša Kapraljević za sjajan uspjeh na državnom Lidranu, Nevio Bijuklić za uspjeh u kategoriji filmskog stvaralaštva te Karlo Šalek županijski prvak iz kemije. (www.icv.hr, vg)