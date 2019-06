DNK otvara 16. virovitičko kazališno ljeto, pogledajte što vas sve očekuje na ovogodišnjem festivalu

U petak, 7. lipnja, s početkom u 20 sati, započet će 16. virovitičko kazališno ljeto. Organizator manifestacije, Kazalište Virovitica i suorganizator Turistička zajednica grada Virovitice, i ove godine pripremili su osam predstava renomiranih kazališta iz Hrvatske, a otvorit će ju hrvatska praizvedba predstave Dennisa Kellyja “DNK” u režiji Petra Kaukova nastala u suradnji Kazališta Virovitica s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Redatelj o predstavi:

“DNK (deoksiribonukleinska kiselina) je ona stvar, koja nas definira kao bića. Često mislimo da to automatski znači da smo ljudska bića. Ponekad se dogodi da to znači nešto različito, tj. da naše opredeljenje je vezano za ostalih bića – ne jedino čimpanze i bonoba, nego i praseta i td. Vrlo retko se prisećamo da delimo nekakvih 40-50% naše DNK s kupusom. Zamislite, dok maštamo da vladamo Svemir, skoro pola našeg tela je kao kupus! Dali bi zele moglo da vlada 40-50% Svemira?! A možda je to i činjenica, koju naša, ljudska nauka još uvijek nije uspela ni da shvati, niti da dokaže? Jako je tužno, da ne bi bilo smiješno.

Proces civilizacije celo vrijeme pokušava da prevaziđe životinjske instinkte, koji su zakodirani u našu DNK. U većinom slučajeva je uspeo, ali ponekad sila prirode pobedi. Upravo u takvim trenucima se prisećamo da moramo biti najpre ljudi, iako nosimo zajedničku DNK sa zeletom i svinjom. Ova naša priča potpuno odgovara našoj DNK – jako je smiješna, da ne bi bila u suštini tužna.”

(www.icv.hr, žđl)