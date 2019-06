FOTO Planinari HPD „Papuk“ iz Virovitice posjetili Nacionalni park Sjeverni Velebit

Planinari HPD „Papuk“ iz Virovitice bili su na organiziranoj planinarskoj turi za vikend 15. i 16. lipnja u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit gdje su planinarili i po poznatoj Premužićevoj stazi. Premužićeva staza je pješački, planinarski put koji prolazi vršnim dijelovima sjevernog i srednjeg Velebita. Staza je dugačka 57 km, a prvih 16 km (8-9 sati hoda) prolazi područjem NP Sjeverni Velebit. Uobičajeni smjer kretanja je sa sjevera, od Planinarskog doma Zavižan (1594 m), preko prijevoja Veliki Alan (1412 m) do Oštarijskih vrata (927 m). No oni su hodali samo dio Premužićeve staze i to od planinarskog doma Zavižan (1594 m), do prijevoja Veliki Alan (1412 m). Staza ih je oduševila, nadahnula i izmamila divljenje. Staza je izgrađena u samo četiri godine, od 1930. do 1933., a zbog kvalitete gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš ova staza predstavlja biser graditeljstva pješačkih puteva u Hrvatskoj. Nazvana je po šumarskom inženjeru Anti Premužiću (1889.-1979.).

Prvi dan, 15. lipnja u ranim jutarnjim satima kreću iz Virovitice put planinarskog doma Zavižan. Nakon što su ostavili višak stvari u planinskom domu i smjestili se krenuli su na prvu etapu planiranog izleta. S planinarskog doma Zavižan (1594 m) prošli su vrh Velika Kosa (1622 m), Balinovac (1602 m) i Veliki Zavižan (1676 m). Bila je to kružna staza oko 7 km. Na povratku s Velikog Zavižana prolazili su kroz Velebitski botanički vrt. Zalazak sunca su, uz obilje smijeha i pozitivne energije dočekali na planinarskom domu Zavižanu gdje su i noćili.

Drugi dan 16. lipnja. Buđenje u 5 sati uz bajkovit izlazak sunca, miris jutarnje kave i doručak iznad oblaka. Pogled „puca“ na Liku s jedne strane te more i otoke s druge. Nakon fotografiranja prije puta, pakiranja i ostavljanja stvari u autobusu kreću na Premužićevu stazu do planinarske kuće Alan. Prvi usputni vrh im je bio Gromovača-najviši vrh Rožanskih kukova. Sam vrh je kamenit, ali ne odaje dojam osobite visine. Posjet Gromovači zanimljiv je i zbog toga što posjetitelj na prilazu ima priliku upoznati najljepši dio Premužićeve staze. Uživali su u penjanju ali i pogledu s vrha. Kratak odmor su napravili u planinarskom skloništu Rossijevo sklonište (1580 m) koje se nalazi se u srcu Rožanskih kukova, neposredno ispod stijene Pasarićeva kuka. Sagrađeno je 1929. i nazvano po istraživaču velebitske flore Ljudevitu Rossiju. Put nastavljaju do planinarske kuće Alan (1340 m) gdje se odmaraju i spremaju natrag za Viroviticu. Još jedan izlet je uspješno odrađen, a za planinare „Papuka“ predstoji kratak odmor prije polaska na novu planinarsku turu početkom srpnja na Južni Velebit, u nacionalni park Paklenica. (www.icv.hr, HPD Papuk)