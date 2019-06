Selekcija U-13 MNK Apokalipsa Nova Bukovica osvojila međunarodni futsal turnir u Zagrebu

Proteklog vikenda u Zagrebu je održan 12. međunarodni futsal turnir naziva ”Futsal cup Zagreb”. Radi se o jednom od najjačih futsal turnira u regiji, na kojem se u 6 uzrasnih kategorija mladi futsal majstori u dvoranama diljem Zagreba bore za titulu najboljih. Organizator ovog turnira bio je renomirani hrvatski futsal prvoligaš MNK Uspinjača Gimka.

Na turniru je nastupila i selekcija U-13 MNK Apokalipsa iz Nove Bukovice vođena braćom Petrović. Svoj je put ka pobjedničkom tronu, Apokalipsa je započela s dvije pobjede u skupini, protiv Futsal akademije sveti Patrik iz Županje rezultatom 6:2, te predstavnika domaćina Uspinjače Gimka s velikih 7:0. S prvog mjesta u skupini put ih je u četvrtfinalu odveo na zagrebačkog predstavnika MNK Route 66 kojeg su deklasirali rezultatom 4:0 uz tri pogotka Dominika Babića. Škola futsala Trnovica iz Bosne i Hercegovine uspjela je u utakmici polufinala postići ”čak” dva pogotka Apokalipsi, no ništa im to nije vrijedilo jer im je družina iz Nove Bukovice utrpala 5 lakih komada. Nešto mali teži posao Apokalipsu je čekao u finalnoj utakmici, no i članovi MNK Futsal Crnice iz Šibenika morali su nakon poraza 2:5 čestitati daleko najboljoj ekipi turnira konkurencije U-13 fantastičnim malonogometašima Apokalipse.

Dominacija Apokalipse na zagrebačkom turniru dodatno je ojačana s još tri pojedinačne nagrade. Fantastični Dominik Babić tako je, osim titule najboljeg strijelca, pokupio i trofej namijenjen najboljem igraču turnira. Osim Babića u najbolju petorku turnira, odlukom stručne komisije, uvršten je još jedan član Apokalipse, Kristijan Ognjenović.

Za selekciju U-13 MNK Apokalipsa Nova Bukovica nastupili su: Leo Bračun, Matej Bračun, Tin Bubanović,Roberto Gorički, Alen Pipek, Vlatko Tutić, Luka Tomac, Tomislav Volenik, Kristijan Ognjenović i Dominik Babić, pod vodstvom trenera Dražena i Daria Petrovića. (www.icv.hr, adf, dj, Foto: Petrović)