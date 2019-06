U organizaciji Dijabetičke udruge Orahovica održano edukativno i korisno predavanje dr. Anice Badanjak

U organizaciji Dijabetičke udruge Orahovica u prostorima udruge, održano je edukativno i korisno predavanje dr. Anice Badanjak na temu šećerne bolesti s naglaskom na dijabetičko stopalo. Predavanju je bila nazočna predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zrinka Mach te dijabetičari iz cijele Slavonije, a otvorio ga je predsjednik orahovačke udruge Ivica Martinčević.

– Velika je stvar imati u gostima ovako cijenjenu i visoku stručnjakinju. Mi danas možemo jako puno naučiti i drago mi je da su došli članovi udruga iz gotovo cijele Slavonije. Hvala dr. Badanjak što se odazvala našem pozivu i hvala predsjednici Zrinki Mach što nam se pridružila te kao uvijek dala podršku – rekao je Martinčević. Dr. Anica Badanjak pojasnila što je zapravo dijabetičko stopalo.

– Presretna sam što me orahovačka udruga pozvala da iznesem razmišljanja i statističke podatke o ovom velikom problemu pri šećernoj bolesti. Kada govorimo o dijabetičkom stopalu, riječ je o rani na nozi koja dovodi do oštećenja živaca i cirkulacije udruženo s infekcijom i ono što je najgore i zbog čega su ovakva predavanja iznimno važna, je da sve to skupa najčešće završava amputacijom prstiju, stopala ili cijele noge. Ono što je također jako loše smrtnost pacijenata s ovim problemom nakon 5 godina je 50 posto pa tako neki dijabetičko stopalo nazivaju i rak dijabetesa. Dijabetes je bolest za koju nikad dosta prevencije, a da bi mogli krenuti s prevencijom potrebne su edukacije gdje veliku ulogu imaju upravo ovakve udruge oboljelih i ja jako volim s njima raditi. Naime, na taj način znanje o dijabetesu dopire do većeg broja ljudi nego što mi sami možemo utjecati na njih u našim ambulantama – zaključila je dr. Badanjak. (www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)