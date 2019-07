IZ DRUGIH MEDIJA: HEDONISTIČKI LJETNI ODMOR Živciraju vas gužve na plažama? Umjesto mora odaberite plemićku rutu s prekrasnom prirodom i velebnim dvorcima

Bez mora i plaža, ali s prekrasnom prirodom, velebnim dvorcima te vrhunskom eno-gastro ponudom gostoljubivih Slavonaca – plemićka ruta Virovitičko-podravske županije izvrstan je odabir za hedonistički ljetni odmor, piše gloria.hr.

Dvorci, bogati perivoji, vinarija i interpretacijski centri samo su dio ponude Plemićke rute Virovitičko-podravske županije, izvrsnog primjera da se kvalitetan ljetni odmor može provesti i na kontinentu. Ruta je to već otvorena za posjetitelje, za čiji će se konačni sjaj ipak morati još malo pričekati – kolovoz za obnovu dvorca grofa Jankovića i listopad za otvorenje muzeja u dvorcu obitelji Pejačević.

DVORAC GROFA JANKOVIĆA

Posjetiteljski centar dvorca Janković smješten je u Suhopolju, samom središtu Virovitičko-podravske županije, ali ga u svijet za sebe izdvaja osam hektara perivoja s egzotičnim biljnim fondom. Dolazak plemićke obitelji Janković u Suhopolje utjecao je na urbanizaciju tog naselja, donijevši u dotadašnje autohtone pitome pejzažne prostore trend gradnje dvoraca s pripadajućim perivojima, prema uzoru na ostale europske zemlje. Dvorac je spašen od nesretne sudbine propadanja, obnova se obavlja u tri faze od 2017., a njezin završetak planiran je za listopad. Prva je faza centar za posjetitelje koji ima ključnu informacijsku ulogu, druga uređenje novog perivoja sa šetalištima, a treća dovršavanje bazena i wellnessa. Osim toga, dvorac će imati restoran, čak 30 smještajnih jedinica i suhopoljski vremeplov – 5D kino s povijesnim isječcima iz života grofa Jankovića, suvenirnicu, konferencijsku salu i lounge dio s vinskim i cigar barom.

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

Tradicija ispijanja pjenušca na ovim je prostorima duga više od stoljeća, a upravo je u Slatini 1864. otvorena jedna od prvih tvornica pjenušaca u Hrvatskoj, čiji su vlasnici bili knezovi SchaumburgLippe. U čast toj obitelji u Zavičajnom muzeju Slatina postavljena je izložba kako bi iznijela priču koja stoji iza njihova, prije svega, gospodarskog djelovanja, ali i izrade poznatog Slatinskog bisera – pjenušca napravljenog od sorte vinove loze kadarke, koji se ondje može i degustirati.

OBNOVA DVORCA PEJAČEVIĆ

Šarm dvorcu obitelji Pejačević u samom srcu Virovitice na prvi pogled daje šest malih drvenih mostova, a jedan od njih je i Most ljubavi koji simbolično povezuje Dvorac s tek obnovljenom župnom crkvom svetog Roka.

Dvorac Pejačević građen je od 1800. do 1804. u skladu sa srednjoeuropskom arhitekturom koja na najbolji način dočarava značaj obitelji u ono vrijeme. Završno s 1. listopadom on postaje muzej s 15 soba, a u svakoj od njih bit će ispričana pripovijest čija je tema drvo i predstavlja drveno doba. Naime, Virovitica je gotovo cijela okružena šumom, grofovi su ondje nekad živjeli od njezine eksploatacije, a i danas ima razvijenu drvnu industriju. Muzej donosi i prikaz tradicionalnog graditeljstva, jedan dio predviđen je za same Pejačeviće, a bit će tu i prostor dostupan mladim dizajnerima, gdje će predstavljati svoje projekte i radove izrađene od drveta. U prizemlju će biti suvenirnica i mala multimedijalna dvorana te prostor za edukaciju, koji se također nadovezuje na priču o drvetu i šumi.

KURIJA JANKOVIĆ

Kurija Janković u Kapela Dvoru danas je hotel s četiri zvjezdice, a obnovljen je 2014. Osim spavaćih soba čije se cijene kreću od 300 do 480 kuna po noći, tu je i konferencijska sala te mjesto za sastanke, čiji su najmovi 200, odnosno 100 kuna po satu. U sklopu Kurije još se gradi vinski bar, wellness dio te proširuje ponuda s 15 na 30 bicikala za iznajmljivanje, čime se potiče razvoj cikloturizma.

IMANJE ZLATNI KLAS

Da se u jednoj riječi trebaju opisati stanovnici Slavonije, ona bi bila – gostoljubivost. Izvrsni su to domaćini koji žele da se njihovi gosti osjećaju kao kod kuće. Na imanju Zlatni klas, smještenom u mjestu Otrovanec, gdje se toplina osjeti već pri samom ulasku, potvrđuju to pravilo. Uz voćnjak, jezerce i devet konja, imaju 12 kreveta i jedan romantični bungalov.

Još prije 42 godine obična livada pretvorena je u mjesto kamo se uvijek iznova vraćaju turisti iz svih dijelova svijeta, motoristi i biciklisti. Naglasak je na svježoj, tradicionalnoj hrani pa se specijaliteti kuće mijenjaju sezonski, namirnice uzimaju iz vlastitog vrta, a gosti mogu kušati kruh i mlince od koprive, juhu od buče ili patku u medu i naranči.

INTERPRETACIJSKI CENTAR ‘PETAR PRERADOVIĆ’

Prvih 12 godina života jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika Petar Preradović proveo je u malome mjestu Grabrovnica u općini Pitomača, a njegova je rodna kuća obnovljena i pretvorena u interpretacijski centar. U njemu su predstavljeni život i djelo ovog uzornog vojnika, ali prije svega strastvenog pjesnika čiji se stihovi iščitavaju po zidovima njegove rodne kuće. U originalno izdanje kuće može se ući putem virtualne stvarnosti, a i čuti sedam najznačajnijih priča iz Preradovićeva života preko holograma njegova lika. Cijeli postav popraćen je touch screen ekranima, uz pjesnikove rukopise, pisma majci iz vremena dok je bio kadet, litografije, a tu je i malo kino.

VINARIJA PODRUM VINEDA

U mjestu Vukosavljevica smjestila se obiteljska vinarija Podrum Vineda obitelji Kaša Kovač, od kojih nitko nije po struci vinar, ali svoju su strast odlučili pretvoriti u posao još 2005. Za njihove vinograde karakteristično je pjeskovito tlo, koje proizvodu daje poseban štih. Primarno vino im je graševina čija je 2017. osvojila ocjenu – vrhunsko.

Na radost svih posjetitelja prije tri godine u sklopu vinarije otvorena je i kušaonica u kojoj se događa nezaboravni eno-gastro spoj, a otvorena su i četiri apartmana. Degustacije započinju, primjerice, chardonnayem ili rajnskim rizlingom, a za kraj dolazi vino na koje su ove godine posebno ponosni – cabernet sauvignon najčešće u kombinaciji s domaćom kobasicom. Za degustaciju još se nudi kravlji i kozji sir, s čilijem ili vlascem, bučino ulje i namazi od bučinih sjemenki, prosena kaša – sve s naglaskom na to “kako su radili naši stari”. (gloria.hr, foto: Vedran Peteh)