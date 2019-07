PRESELJENJE U NOVU ZGRADU Od sljedeće školske godine u COOR-u će se izvoditi program predškolskog odgoja, kao i srednjoškolskog obrazovanja

Radovi na jednom od najvećih gradilišta na području grada Virovitice, izgradnji novog Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u punom su jeku kako bi na jesen sve bilo spremno za preseljenje korisnika i djelatnika u nove prostore. Riječ je o projektu Grada Virovitice vrijednom 78 milijuna kuna, a paralelno s napretkom radova na novom Centru i trodijelnoj školskoj sportskoj dvorani, radilo se i na pripremi novih programa u cilju podizanja kvalitete odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. Naime, od sljedeće školske godine, odnosno preseljenjem u novu zgradu, u Centru će se izvoditi program predškolskog odgoja, kao i srednjoškolskog obrazovanja.

– Kada se odlučilo pokrenuti program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju, bilo nam je bitno vidjeti ima li djece kojima je potrebno uključivanje u isti. Stoga smo se obratili Centru za socijalnu skrb Virovitica te zatražili podatke o broju djece predškolske dobi koja koriste pravo na socijalnu uslugu rane intervencije ili savjetovanja jer korištenje istih daje nam uvid u to kolike su zapravo potrebe za predškolski odgoj. Po dobivanju podataka, krenuli smo u daljnje postupke, a to je ishođenje potrebnih dozvola za ustrojavanje programa – rekla je ravnateljica COOR-a Margarita Kovačević.

Sve potrebne dozvole i suglasnosti za pokretanje predškolskog odgoja su prikupljene, a djelatnici Centra uključili su se u volonterski rad s roditeljima i djecom s teškoćama u razvoju kako bi se uvidjelo stvarno stanje potreba te zainteresiranost roditelja za uključivanjem njihove djece. Predškolski odgoj moći će pohađati djeca u dobi od jedne godine do polaska u školu, isti će sufinancirati Grad Virovitica, a zahtjev za upis podnijelo je devet roditelja. Za sada su planirane dvije odgojne skupine djece.

– Cilj predškolskog odgoja djece s teškoćama je prvenstveno rana intervencija i rano uključivanje jer to je najvažnije. Mi Centar zapravo doživljavamo kao prijelaz iz jednog programa iz kojeg će se djeca, uz rehabilitacijske programe i stručnu pomoć, moći što bolje uključiti te nastaviti školovanje, bilo u našem Centru, bilo u nekoj drugoj osnovnoj školi, ovisno o tome što je najbolje i najprihvatljivije za njih – kaže M. Kovačević.

Osim pružanja stručne edukacijsko-rehabilitacijske podrške, želja je Centra, za što ima i suglasnost osnivača, Grada Virovitice, da djeci na raspolaganju budu i ostali rehabilitacijski programi u obimu koji je njima potreban, a to su logoped, fizioterapeut, senzorni pedagog, radni terapeut…

– Za koga procijenimo da je potreban dodatni tim stručnjaka, to ćemo i osigurati u mjeri u kojoj je to potrebno – kaže ravnateljica Kovačević.

Osim predškolskog odgoja, od jeseni će u COOR-u provoditi i program srednjoškolskog obrazovanja za dva zanimanja: pomoćnog kartonažera i pomoćnog krojača.

– Za srednju školu prijavilo nam se osam učenika, od toga tri učenika za pomoćnog krojača te pet za pomoćnog kartonažera – rekla je M. Kovačević te dodala kako će za to biti potrebno na pola radnog vremena zaposliti dvije osobe koje će voditi stručnu praksu i to inženjera odjevne tehnologije te inženjera grafičkog usmjerenja.

Nova zapošljavanja potrebna su i za vrtić i to dva edukacijska rehabilitatora, jedan odgajatelj te jedna medicinska sestra. Preseljenjem u novu zgradu i stjecanjem materijalnih uvjeta, očekuje se i provođenje novih socijalnih usluga, a to je psihosocijalna podrška, rana intervencija, integracija, usluge savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja, no sada ostaje pitanje ulaska u mrežu financiranja. Ono na čemu se u Centru želi raditi i što se pokazalo jako dobrim za korisnike je poludnevni boravak koji se povećava iz godine u godinu.

– To je jedna od socijalnih usluga koja kod nas postoji već godinama i koja se pokazala izuzetno korisnom i kvalitetnom. Korisnici u našem Centru borave od četiri do šest sati, zasad u prilično neadekvatnim uvjetima, ali uspješno i na njihovo veliko zadovoljstvo. Izgradnjom nove zgrade dobit će jedan prekrasan prostor gdje će se moći još kvalitetnije provoditi aktivnosti koje su bitne za njihov svakodnevni život – kaže Margarita Kovačević, ističući pritom želju da u doglednoj budućnosti, na zadovoljstvo korisnika i njihovih roditelja, ovdje zaživi i usluga organiziranog stanovanja. (www.icv.hr, mb, Foto: M. Rođak)