SMIJEŠI SE NASLOV PRVAKA HRVATSKE Virovitičanin Igor Tomljanović na Grobniku osvojio zlato i srebro

Virovitičanin Igor Tomljanović “Beker”, član AMKK Cobra (Virovitica), osvojio je 1. i 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u kategoriji do 1400 na kružnim stazama, natjecanja koja su se proteklog vikenda odvozila na Grobniku. Bile su to 3. i 4. utrka Prvenstva Hrvatske, a do kraja ih je ostalo još dvije i vozit će se 27. i 28. rujna u Sloveniji (Cerklje).

– Nažalost, za prve dvije utrke, koje su vožene u Banja Luci, nije bio spreman automobil. Na Grobniku bi bilo još i bolje, ali je nakon zlatnog prvog dana, drugi dan na stazi bio potop – naglasio je Igor Tomljanović.

Igor je zlato i srebro osvojio jureći s novim vozilom, Škodom Fabijom 1.4, 16V, 1400 ccm, 150 KS koja “broji” 8.500 okretaja u minuti. Trenutno je trećeplasirani u ukupnom poretku Prvenstva Hrvatske, no ako bi slavio u Sloveniji, tada će postati najbrži Virovitičanin za volanom.

