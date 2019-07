VIRKOM JEDINI NA ŽUPANIJI Na teren idu električnim automobilom i skuterom, a 100 kilometara prijeđu za samo pet kuna

Gradsko komunalno poduzeće Virkom zasad je jedino na području Virovitičko-podravske županije koje se u svom voznom parku može pohvaliti s čak dva električna vozila. Riječ je o automobilu e-up i skuteru. Nabavili su ih prije četiri godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

– Bavimo se čistom djelatnošću pa smo odabrali električno vozilo jer ne zagađuje okoliš, nema ispuštanja štetnog CO2 i drugih plinova, a pokazalo se kao pun pogodak za vožnju na kratkim relacijama. Pratili smo tržište, analizirali potrebe i odlučili uložiti baš u električni automobil. Prilikom kupovine dosta je skuplji od konvencionalnih automobila, ali dugoročno nam se itekako isplatio, baš kao i električni skuter kojeg smo kupili putem istog natječaja – objašnjava Damir Marenić, upravitelj za investicije, razvoj i kvalitetu u Virkomu.

Automobil čija je cijena 150.000 kuna kupili su uz pomoć Fonda, koji je sufinancirao 60.000 kuna, dok je pri kupovini skutera ta pomoć iznosila maksimalnih 7.500 kuna, pa ga je Virkom kupio za 26.000 kuna.

PUNE GA SVAKI DAN

Kod električnog automobila najveće im je iznenađenje bilo, kaže, to što je toliko tih dok radi, da ga se ne čuje. U vožnji se čuje zvuk otpora vjetra i rad kotača, ali drugih zvukova nema. Ekonomičan je i praktičan, kaže Marenić.

– S njim je vožnja u odnosu na druga vozila deset puta jeftinija: stotinu kilometara košta nas pet kuna. Idealan je za gradsku vožnju i zato ga koristimo za očitanja, u kojima djelatnici prijeđu kratke relacije, a na kojima se gorivo i inače najviše troši. Autonomija, odnosno domet automobila je 160 kilometara, no naša iskustva pokazuju kako se s jednim punjenjem taj domet kreće oko 140 kilometara, odnosno stotinu kilometara dok je zima. Budući da ga zaista puno koristimo, punimo ga svaki dan. Punjenje traje oko šest sati, a i u tom slučaju gledamo na uštede – puni se u jeftinijem periodu – objašnjava naš sugovornik.

PLAN PUTA DO ZAGREBA

Ekonomičan električni automobil s motorom od 60 kW nije za duge relacije, ali je idealan za gradsku vožnju i kao, primjerice, drugi automobil u obitelji. Prvi servis automobil je prošao nakon dvije godine u Zagrebu, cijena je 500 kuna. Pritom nema zamjene ulja, filtera, remenja, a baterija ima petogodišnje jamstvo. Osiguranje je također jeftinije, što je samo još jedan prilog svim pozitivnim iskustvima vezanima uz ovo malo, praktično vozilo. Jedini problem kod servisa predstavljao im je sam put do Zagreba. Napravili su zato plan puta i testirali prvu sljedeću brzu punionicu, koja se nalazi u Koprivnici.

– U Koprivnici smo vozilo priključili na brzu punionicu. Iako bi na takvim, brzim punionicama, ovakvo vozilo za 20 minuta trebalo biti napunjeno čak 80 posto, to u praksi na našem automobilu nije funkcioniralo. Punjenje je bilo zanemarivo, kao na običnoj utičnici. Budući da smo bili spremni na tu situaciju, s nama je išlo još jedno naše vozilo, pa smo električni automobil stavili na prikolicu i tako stigli do servisa – ispričao nam je D. Marenić, koji ističe kako je još uvijek pravi izazov električnim vozilom iz Virovitice ići na duži put. Na području naše županije jedina brza punionica nalazi se na Jankovcu, a izvan županije najbliže su u Koprivnici, Kutini, Našicama i Novoj Gradiški. Zato je s električnim vozilom najbolje voziti po gradu, odnosno u dometu u kojem ga je moguće brzo priključiti na prvu utičnicu. U slučaju Virkomovog automobila i skutera to znači vratiti se u pogon tvrtke i pričekati dok se ne napuni baterija.

Poput mobitela, štedi energiju i prilagođava se potrebama

Električni automobil Virkomu se pokazao kao iznimno isplativo vozilo, a D. Marenić ističe kako je njegova prednost u tome što je moguće voziti u različitim stadijima, odnosno modovima. – Ako prebacite na štedljivi mod i pritisnete kočnicu, automobil će sam usporavati. Kinetičku energiju koja se pritom stvara mi punjenjem baterije opet pretvaramo u potencijalnu energiju pa nema bacanja energije, sve se kasnije iskoristi. Ujedno, nema trošenja pločica na kočnicama – ističe Marenić, koji kaže kako je i ovo zahvalan automobil za održavanje.

Registriran je na četiri putnika, maksimalna brzina na otvorenoj cesti je 130 kilometara na sat. – Do 100 ubrzava oko 10 sekundi, što je za ovakvo malo vozilo s malom deklariranom snagom od 60 kW izuzetno dobra karakteristika. Budući da se ne čuje rad automobila, oni koji žele “turirati” na semaforu, ostat će bez tog užitka, ali će zato s guštom stisnuti gas i dobiti veliko ubrzanje i osjetiti tu specifičnu živahnost automobila – objašnjava D. Marenić.

U službenom automobilu, naravno, nitko ne izigrava frajera, no ako se tko u privatnoj varijanti odluči za električni automobil, da zna što može očekivati, simpatično dodaje naš sugovornik. Uštede su moguće i po principu baterije na mobitelu – zahvaljujući putnom računalu, moguće je podesiti parametre u vožnji koji će uključivati maksimalne uštede baterije i isključenje svih nepotrebnih opterećenja, baš kao kod aplikacija na pametnom mobitelu, kad svojoj bateriji želite osigurati još nekoliko neophodnih minuta ili sati rada.

MATO KRIZMANIĆ ELEKTRIČNIM SKUTEROM DOSTAVLJA RAČUNE ZA VODU

Skuter je efikasniji nego auto, a s lakoćom se nađe mjesto za parkiranje

Zaposlenik Virkoma Mato Krizmanić jedan je od kurira koji račune za vodu na naše kućne adrese dostavlja na električnom skuteru. Za svoje vozilo ima samo riječi pohvale.

– Nečujan je, možete s njim otići na bilo koje mjesto, neće vam nitko zamjeriti, neće se nitko buniti na buku. Lako je s njim dostaviti sve potrebne dokumente i uvijek se nađe mjesto za parkiranje. Ja i ostali kolege koristimo ga za očitanja na terenu i dostavu dokumenata po cijelom gradu – ističe Krizmanić, koji kaže kako dnevno njime prijeđe oko 80 kilometara na širem virovitičkom području.

To je ujedno i maksimalan domet skutera. Kao i kod automobila, u vožnji je moguće koristiti tri stadija vožnje – eko, normalan i maksimalnu snagu, o čemu će ovisiti trajanje baterije. Maksimalna brzina skutera je 50 kilometara na sat. Puni se između tri i četiri sata, a kao i kod električnog automobila, održavanje je jednostavnije i troškovi su niži. (www.icv.hr, mlo, Foto: M. Lovrenc)