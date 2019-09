HRVATSKI DUHANI OTKUPLJUJU DUHAN VEĆ 60 GODINA Održan jubilarni 20. Dan polja duhana

Jubilarni, 20. Dan polja duhana, održao se danas (četvrtak) u Višnjici u organizaciji Hrvatskih duhana, najvećeg otkupljivača duhana u Hrvatskoj već više od 60 godina. I ove godine Hrvatski duhani, koji uspješno posluju unutar British American Tobacco Grupe, nagradili su svoje kooperante. Kao zahvalu za dosadašnju uspješnu suradnju i poticaj za njezin nastavak, nagradom Zlatni list za budućnost u vrijednosti 10.000 kuna nagrađen je Bernard Štrbak, a Zlatni list za vjernost dobio je Alojz Ferlindeš.

-Hrvatski duhani ponose se svojim kooperantima koji uspješno primjenjuju najnovija znanja i tehnologije i zato vjerujemo da duhan i u idućim godinama može osiguravati kvalitetnu egzistenciju velikom broju obitelji. Kao siguran partner kojem je najvažniji cilj održiva proizvodnja, nastavljamo ulagati u svoje kooperante kako bismo podigli njihov prihod, razinu osobne zaštite i okoliša – kazao je Flavio Oliveira, direktor Hrvatskih duhana, koji je otvorio svečanost u nazočnosti Josipa Lozančića, člana Uprave BAT-a Adria, Željka Jakopovića, zamjenika župana Požeško-slavonske županije, Darka Žužaka, zamjenika virovitičko-podravskog župana, gradonačelnika Ivice Kirina sa zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac, Bojana Mijoka, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije, brojne goste i kooperante, proizvođače duhana.

Svečanost su uveličali tamburaši Slavonia Banda, koji su izveli poznate hitove.

OTVORENA SURADNJA

Na Danu duhana predstavljen je program održive proizvodnje duhana kojim Hrvatski duhani kroz različite inicijative potiču svoje kooperante na provedbu iznimno važnih i korisnih agrotehničkih mjera za povećanje prinosa i kvalitete, kao što su: kalcizacija, zelena gnojidba, primjena organskog peletiranog gnojiva i navodnjavanje.

U 2018. i 2019. Hrvatski duhani donirali su svojim proizvođačima kalcizacijski materijal za otprilike 2.000 hektara, sjeme za zelenu gnojidbu za preko 1.500 hektara, 432 tone organskog peletiranog gnojiva, koje će se primijeniti na preko 800 hektara proizvodnih površina, komplete osobnih zaštitnih sredstava za korištenje tijekom rukovanja i primjene sredstava za zaštitu bilja, kao i osobna zaštitna sredstva za berbu duhana.

– Uz to, u zadnje dvije godine s ukupno 37 proizvođača Hrvatski duhani sklopili su ugovore za kupnju 29 strojnih berača. Kooperanti koji su se odlučili za nabavku strojeva povećali su ugovorene površine za 100 hektara u odnosu na prošlu godinu, odnosno za 35 posto više u odnosu na njihovu proizvodnju 2018., a dodatno je dogovoreno uslužno branje za još 19 kooperanta. Duhan je jedna od rijetkih poljoprivrednih kultura koja iz godine u godinu bilježi rast otkupnih cijena i izrazito je važan za podravski i slavonski kraj jer je jedna od rijetkih kultura koja iz nedovoljno kvalitetnog tla izvlači maksimum – rekao je direktor F. Oliviera.

U pozdravnom govoru okupljenima Josip Lozančić, član Uprave BAT-a Adria istaknuo je kvalitetu rada Hrvatskih duhana koji su prepoznati na karti Europe te naglasio važnost iskustva starijih kooperanata kroz pomoć mladima u nastavku proizvodnje.

– Jedina smo grana u Hrvatskoj poljoprivredi koja je organizirana od početka do kraja, od sjetve do otkupa preko poticaja. Raduje me što imamo zajednički cilj i izvrsnu suradnju s lokalno, regionalnom upravom, ministarstvima, odnosno Vladom. Od nas se traži da pokažemo koliko smo profesionalni i koliko smo spospobni nešto proizvesti, a mi ćemo kao Uprava učiniti sve kako bismo vama, kooperantima omogućili što bolje uvjete proizvodnje i samim tim došli do još boljih rezultata – poručio je J. Lozančić.

Hrvatski duhani žele povećavati proizvodnju duhana u Hrvatskoj, zbog čega osiguravaju stabilno okruženje za proizvodnju, a globalni sustav BAT-a omogućava otkup svog proizvedenog duhana. Uz to, Hrvatski duhani provode različite programe financiranja svojih kooperanata. Kratkoročna financiranja proizvodnje po sezoni iznose otprilike 60 milijuna kuna, a odobreni dugoročni krediti za nabavu opreme i razna ulaganja u 2019. iznose ukupno 12 milijuna kuna.

PRIMJER ORGANIZIRANE PROIZVODNJE

Zamjenik virovitičko-podravskog župana Darko Žužak čestitao je ovaj dan kooperantima, ali i Hrvatskim duhanima koji bilježe 60 godina u proizvodnji i otkupu duhana. – Duhan je oduvijek bio profitabilan i moramo nastojati da ostane i dalje, uz sve teškoće kojih smo svjesni. Virovitičko-podravska županija proizvodi oko 90 posto ukupne količine duhana u Hrvatskoj. Stojimo na raspolaganju Hrvatskim duhanima i proizvođačima duhana, da budemo spona prema ministarstvu i Vladi, kako bismo pomogli u rješavanju svih problema koji se pokažu tijekom godine u proizvodnji – istaknuo je D. Žužak.

Zamjenik požeško-slavonskog župana Željko Jakopović istaknuo je važnost strateške proizvodnje duhana u Hrvatskoj kao svjetlog primjera. – Nažalost, u Hrvatskoj poljoprivredi nema tako organizirane proizvodnje poput proizvodnje duhana, od repromaterijala, sadnje, otkupa do prerade i ona je primjer kojeg se treba držati i razvijati. Ona stvara dodatnu vrijednost kroz rad tvrtki i proizvođača i zaista je primjer onog suštinski važnog u gospodarstvu. Dugoročno gledano, bez organizacije i planiranja nećemo moći napraviti ozbiljan iskorak u poljoprivredi – naglasio je Ž. Jakopović.

Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin pohvalio je proizvođače koji nastavljaju ovu tradiciju proizvodnje u Hrvatskoj. – Svi smo svjesni manjka radne snage i drugih problema na tržištu i raduje me što smo kao Grad i Županija krenuli u one investicije koje će i vama olakšati i pomoći u poljoprivredi. Važno je da vi, proizvođači, budete iskreni u govoru o svojim problemima, a mi smo tu kako bismo zajedno sjeli s vama, ponudili pomoć, kako bismo zajedno radili na uvođenju novih tehnologija, boljoj zaštiti okoliša i samim tim, boljim rezultatima – smatra gradonačelnik I. Kirin.

Na području Slavonije i Podravine ove godine zasađeno je 2700 hektara duhana tipa Svjetla Virginija te 85 hektara tipa Burley. Iako su očekivali prinos od oko 2350 kilograma po hektaru, odnosno oko 6,5 milijuna kilograma duhana, rezultati će ipak biti drugačiji, kaže Mato Devčić, koordinator proizvodnje proizvodnog područja Kutjevo.

OČEKUJU 6 MILIJUNA KILOGRAMA

-Uz sve napore, ova je godina bila vrlo loša u sadnji. Bilo je previše oborina i sadnja je kasnila do tri tjedna, što je jedan od negativnih faktora pri proizvodnji duhana. Kada smo duhan presadili, imali smo prilagodljive vremenske prilike, nešto bolje vrijeme, onda je opet došla suša. Tuča je odnijela oko milijun kilograma, što je šteta od oko 10-11 milijuna kuna. Nažalost, tuča je došla u vrijeme kad je duhan već bio spreman za ubiranje plodova. Sada je plan prinosa od 2000 do 2100 kilograma po hektaru, ako ne dođe mraz, i malo više. Očekivanja su oko 6 milijuna kilograma – kaže M. Devčić.

Problem radne snage ove godine riješen je s 29 strojnih berača, koji su zamijenili oko 40 posto radne snage, ističe M. Devčić.

– Kombajni bi bili iskorišteni da svaki 40 do 60 hektara obere u normalnoj godini. Plan je nagodinu proširiti nabavu i oko 80 posto radne snage zamijeniti kombajnima. Nastojanje je da se duhani navodnjavaju, no na pojedinim površinama je to teško izvesti. Pored Drave voda je relativno plitka i dostupna, 25 posto površina imamo navodnjavano kap po kap, a rjeđe sa rolomatima Tifonima. Nužno je reći, svu kompletnu proizvodnju duhana Hrvatski duhani kreditiraju i prate proizvodnju kroz razne kratkoročne kredite – naglašava M. Devčić.

U nastavku Dana polja duhana, uzvanici i gosti obišli su OPG Mirka Čavrića iz Španata, koji je uložio više od milijun kuna u posljednjih godinu dana u tri sušnice na kontejnere, liniju za punjenje i pražnjenje, sadilicu i toper. S oko 400.000 kuna u toj investiciji su im pomogli Hrvatski duhani, s kojima odlično, kaže, surađuju i za koje proizvode duhan na 17 hektara površine. Nadalje, obišli su i parcelu na kojoj duhan uzgaja Boris Đukić i na kojoj su prezentirani učinci korisnih agrotehničkih mjera za povećanje prinosa i kvalitete. (www.icv.hr, Hrvatski duhani, foto: M. Rođak)