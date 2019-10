BESRAMNE KRAĐE Zbog nestalih aranžmana, lampiona i krunica, građani žele videonadzor nad cijelim grobljem

Nakon gubitka voljene osobe, svaki dan je težak za njene bližnje koje je smrt najviše pogodila, no neki dani ipak imaju nešto veću težinu. Na rođendane, posebne obljetnice i blagdane, tugujuće obuzme posebna vrsta tuge za dragom im osobom te nostalgija za uspomenama koje im određeni datum nosi. Mnogima je jedan od tih datuma i 1. studenoga, odnosno blagdan Svih svetih koji se obilježava obilaskom groblja, uređivanjem grobova te spomenom na preminule.

Vrijeme je to kada brižno i s ljubavlju birani buketi i aranžmani cvijeća svojom bojom u sivilo groblja unesu mnoštvo boja te svijeće i lampioni, zapaljeni u znak sjećanja, svojim plamenom podare toplinu prohladnom jesenskom danu ispunjenom sjetom. Također, vrijeme je to i kada jedna ružna pojava naruši svečanost tog dana i dodatno pojača ljudsku tugu – krađa.

Cvjetni aranžmani, lampioni, krunice pa čak i posude za cvijeće nerijetko su meta pojedinaca kojima nije ispod časti otuđiti nešto s tuđeg zadnjeg počivališta. Građani, pogotovo oni koji su već doživjeli to iskustvo, s dozom opreza i gorčine iščekuju ovogodišnji odlazak na groblje povodom Svih svetih.

SUPRUGOV ARANŽMAN NA DRUGOM GROBU

Jedna od njih je i Virovitičanka Andrea, kojoj je s majčinog groba prošle godine otuđeno nekoliko aranžmana.

– Došla sam nekoliko dana prije na groblje kako bih detaljno počistila majčin grob te usput i ostavila buket cvijeća i zapalila svijeću. Na sam blagdan Svih svetih vratila sam se s obitelji te primijetila kako buketa nema. Vjetar ga nije mogao otpuhati iz visoke vaze, a i sumnjam da ga je netko, ako je i posjetio grob, bacio jer je cvijeće bilo svježe. Ne bih se čudila da je netko ukrao jer znam da se to događa, ali uvijek čuješ da se dogodi nekom drugom – zaključuje Andrea koja je zbog svog iskustva čekala, kaže, posljednji dan da na groblje odnese cvijeće i svijeće.

Upravo to dogodilo se još jednoj sugrađanki koja je došla na groblje te vidjela aranžman sa suprugova groba – na tuđem grobu. Kaže da uopće nema sumnje da je netko „premjestio“ aranžman jer je bio napravljen po narudžbi i prepoznatljiv. Kao i ostali kojima se to dogodilo, smatra da je to napravio netko tko je u slabijoj financijskoj situaciji ili iz čistog neobzira, svejedno je izuzetno ružno i zadaje nepotrebnu bol i frustraciju.

– S majčinog groba tri puta su nam ukrali krunicu, kao i s kipa Gospe koji stoji na obiteljskom grobu, u blizini. Svaki smo se put pitali što će kome krunica i to s groblja? Do danas odgovor nemamo, samo smo tužni jer se to uopće događa – ispričala nam je Ivanka, koja kaže kako ne može pronaći opravdanje za takvo ponašanje.

Virovitičanin Franjo F. ističe kako ne bi bilo loše postaviti videonadzor oko cijelog Gradskog groblja, upravo kako oni koji nimalo ne poštuju mrtve, više ne bi došli na ideju da išta diraju na tuđim grobovima.

POŠTOVANJE PREMA MRTVIMA, ALI I ŽIVIMA

– Cijena aranžmana od „živog“ cvijeća doseže i do 300 kuna, danas to nije malo, a umirovljenici cijele godine štede kako bi svojim voljenima bar na blagdan Svih svetih odnijeli nešto lijepo i tako im odali počast i zahvalili im za sve. Možete mislili kako im je kada dođu na grob, a nema aranžmana ili velike svijeće u staklu – poučen vlastitim iskustvom rekao nam je Franjo.

Dakle, gdje završe i što se dogodi s cvijećem i ostalim otuđenih ukrasnim predmetnima s grobova? Jedni završe na drugim grobovima, dok drugi, pretpostavljaju naši sugovornici, budu preprodani. Kako god da bilo i koja god od tih mogućnosti bila istinita, grob kao zadnje čovjekovo počivalište i voljene koji ga posjećuju noseći pogrebne dekoracije treba tretirati s poštovanjem te pokazati, bar na jedan dan, da u današnjem svijetu ljudska dobrota nije apstrakcija, već stvarnost. (www.icv.hr, ea; foto: I. Bedeković)