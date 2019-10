Čađavačke udruge dobit će vlastite prostorije: Uskoro kreće obnova zgrade stare ambulante

Izgradnjom nove zgrade ambulante u Čađavici, kojoj je vlasnik zemljišta bila Općina Čađavica, a vlasnik zemljišta na kojoj je nekadašnja zgrada ambulante bio Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, napravljen je ugovor o zamjeni nekretnina, te je njime Općina Čađavica postala vlasnik zemljišta na kojoj je zgrada stare ambulante. Zgrada i zemljište je prepisano i u vlasništvu je Općine Čađavica, koja se prijavila na natječaj za njenu prenamjenu te će uskoro postati Dom udruga.

Po riječima načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića, novi stanari nekadašnje zgrade ambulante bit će udruge s područja općine, a prvi će useliti Nogometni klub Mladost 1930, Športsko ribolovna udruga Karas, Udruga uzgajivača konja hladnokrvnjaka i KUD Podravina.

– Ove četiri udruge bit će prvi stanari po završetku uređenja zgade, a ostat će još prostora te ukoliko se pokaže potreba i želja za neku od udruga i njih ćemo moći ovdje smjestiti. Oduka o odabiru izvođača radova na uređenju zgrade je donesena, a to će biti tvrtka Expert-ing iz Slatine. Radovi, čija je vrijednost 563.124 s PDV-om, su ugovoreni te bi trebali početi za nekih desetak dana, a nadam se da će do nekog zimskog roka biti gotovi i zgrada dati na korištenje udrugama, računamo krajem ove godine ili početkom sljedeće. Moram naglasiti da su sve udruge, do sada, bile registrirane na adresi Kolodvorska 2, odnosno adresi Općine Čađavica, a sada će biti na adresi Vukovarska 48. Osim zgrade, tu je i veliko parkiralište, a svaka će udruga imati svoj zasebni prostor, imati će centralno grijanje, sanitarne čvorove…, a posebno mi je drago zbog KUD-a Podravina koji ima dosta opreme pa će sada dobiti jedan veći prostor gdje će moći postaviti svoje ormare i u njima čuvati tu vrijednu kulturnu baštinu, i na kraju krajeva udruge će sve one zahvalnice, pohvalnice, pehare, medalje… moći staviti na vidljivo mjesto. Tako će udruge dobiti jedno mjesto gdje će se sastajati, a ne kao do sada u prostorima Općine – objasnio je općinski načelnik Rončević.

Uređenje Doma udruga u Čađavici sufinancira se sredstvima Središnjeg državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u iznosu 214.486,83 kuna, a ostalo su sredstva Općine Čađavica. (www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)