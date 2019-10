“KUĆA LJUBAVI I NADE” Evo u kojim terminima će se dijeliti humanitarna pomoć za građane u potrebi

Evanđeoska pentekostna crkva u Virovitici među svojim redovnim aktivnostima provodi i humanitarni projekt “Kuća ljubavi i nade” namijenjen socijalno ugroženim građanima. Naime, ova crkva već nekoliko godina ima dobru suradnju sa raznim organizacijama u Norveškoj koje dragovoljno daju donacije u odjeći, obući, namještaju, raznim kućnim potrepštinama i ostalim stvarima potrebnim u domaćinstvu. U prostoru bivše vojarne u Virovitici iza Visoke škole, tim povodom dijelit će se roba građanima u potrebi i to svakog ponedjeljka i srijede od 10 do 16 sati, svakog petka od 13 do 15 sati te svake subote od 10 do 12 sati. (www.icv.hr, bs)