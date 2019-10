PAPUK PUTUJE U MURSKO SREDIŠĆE U redove Orahovčana vraća se Marin Čavić, da li je vrijeme za prvu ovosezonsku pobjedu?

Nakon pet uzastopnih poraza “probudio” se orahovački Papuk. U protekle dvije utakmice, nakon dolaska trenera Stjepana Mađarića Orahovčani su “zgrabili” prve ovosezonske bodove.

Na gostovanju u Đurđevcu kod Graničara odigrali su 0:0, a onda su na domaćem terenu ugostili Mladost iz Ždralova, vodeću ligašku momčad i ponovno odigrali bez golova. Dokaz je to dobre Papukove obrane, ali i neefikasnosti u napadačkom dijelu. To je segment na kojemu se ovog tjedna “radilo” u pripremi za subotnje gostovanje u Murskom Središću kod domaćeg Rudara.

Rudar je izuzetno jaka ekipa, dosad su skupili četiri pobjede i tri poraza te imaju 12 bodova, što je samo četiri manje u odnosu na lidera iz Ždralova. Nalaze se na visokom petom mjestu. S druge strane Orahovčani su posljednji s dva boda, ali momčad se “probudila” i uprava kluba očekuje nastavak pozitivnih rezultata u daljnjem natjecanju te bijeg s ligaškog začelja.

Da li je vrijeme za prvu ovosezonsku pobjedu Papuka? U redove Orahovčana vraća se odlični Marin Čavić (nakon četiri utakmice neigranja zbog suspenzije), a na raspolaganju treneru Stjepanu Mađariću bit će i novo pojačanje Tomislav Živković, koji je proteklog tjedna pristigao iz Vinogradara.

-Puno nam znače ta dva igrača no, teško je išta prognozirati. Nadamo se da ćemo do zime zaustaviti taj negativan trend i zaista molim publiku za strpljenje, neka budu onakvi kakvi su bili protiv Mladosti iz Ždralova, zajedno s nama su strepjeli do samog kraja i hvala im što su zajedno s nama uzeli taj veliki bod. Pokušat ćemo im to sve vratiti već na ovom gostovanju – zaključio je Mađarić.

Utakmica na stadionu “Šuderka” u Murskom Središću igra se u subotu, 12. listopada u 15 sati.

(www.icv.hr, ts, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)