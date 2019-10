Stjepan i Ivan Antal iz Podgorja jedini u Hrvatskoj uzgajaju pasminu ovaca Clun Forest: Ove simpatične ovce naše tržište tek treba upoznati

Poljoprivredno gospodarstvo uzgajivača ovaca Ivana Antala u Podgorju naizgled se ne razlikuje od ostalih poljoprivrednih gospodarstava u našem kraju, no po jednoj je stvari itekako specifično. Naime, Ivan i njegov otac Stjepan jedini u Hrvatskoj uzgajaju pasminu Clun Forest koja je nastala u pokrajini Shropshire u Velikoj Britaniji. Ova pasmina po mnogočemu je specifična u odnosu na druge pasmine, a zbog svog vrlo neobičnog izgleda i forme te brojnih dobrih osobina, postaje omiljena mnogim uzgajivačima diljem Europe. Priča Antalovih počinje 2006. godine, kada je Stjepan ostao bez posla u jednom virovitičkom poduzeću.

– Malo poljoprivredno gospodarstvo na kojem smo uzgajali nešto svinja i peradi nije bilo dovoljno da bi se preživjelo – napomenuo je Ivan razloge zbog kojih je obitelj krenula u ovčarstvo i to s ruskom pasminom ovce Romanowska.

– Nisam puno znao o toj pasmini, ali ukazala se prilika za nabavu ovaca iz Češke, pa smo se odlučili napraviti taj korak i nismo pogriješili. Radi se o vrlo plodnoj vrsti koja nije posebno zahtjevna za držanje. Mnogi čak kažu da je ovo najisplativija vrsta, a da je to tako, govori i činjenica da ovčari uzgajaju uglavnom tu pasminu. Htjeli smo ići dalje, a jednom prilikom vidjeli smo Clun Forest pasminu. Prvo nas je privukao pomalo neobičan izgled ove životinje, ali presudnije su bile njene karakteristike. Naime, radi se o vrlo otpornoj vrsti koja se lako prilagođava svim uvjetima i ima duži vijek od ostalih vrsta. Kao i Romanowska, ima kvalitetno mlijeko, vunu i meso, a i plodnost joj je dobra – predstavlja nam ovu pasminu naš sugovornik.

Antalovi trenutno uzgajaju 37 grla, uvezenih od poznatih uzgajivača iz Češke. Od tog broja sedam je muških, a 30 ženskih grla, odnosno 20 Romanowskih i 10 Clun Forest.

POVEĆAT ĆE UZGOJ

– Namjeravamo uzgajati 100 grla pasmine Romanowski, a za Clun Forest još nemamo konkretni plan, ali pretpostavljam da bismo za početak išli do pedesetak grla te vrste. U konačnici će odlučiti domaće tržište koje tek treba upoznati Clun Forest, no ohrabrujuće je to što već imam dosta upita upravo za tu vrstu. Osobno polažem dosta nade u bavljenje tom pasminom, a isto tako smatram da u svakom poslu treba malo i riskirati da bi se kasnije došlo do željenih rezultata – rekao nam je Ivan Antal koji je trenutno zaposlen u Austriji, a u Podgorje dolazi pet do šest puta godišnje pa se o ovcama brine njegov otac Stjepan. Ivan zarađen novac ulaže u širenje farme, jer mu je plan uskoro se vratiti kući i baviti svojim gospodarstvom.

– Otac se zainteresirao za ovčarstvo, iskusan je i gaji ljubav ne samo prema ovčarstvu, nego i poljoprivredi općenito. Iako u Hrvatskoj ovčarstvo znatno zaostaje u odnosu na neke druge zemlje u Europi, ide dobro, a vjerujem da ćemo voljom i upornošću nastaviti još i bolje – smatra I. Antal.

(www.icv.hr, bs)