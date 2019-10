VOKALNI ANSAMBL CONTESSA IZ SUHOPOLJA Sedam prekrasnih glasova pretvore u jedan kojim lako “zarobe“ publiku

Za okupljanje ovog vokalnog ansambla nitko nije u potpunosti zaslužan, slažu se sve članice, već su Contesse u samom početku nastale na poticaj ravnatelja OŠ Suhopolje Ante Škrabe. No, nisu Contesse oduvijek nosile ovaj intrigantan naziv. Mnogo je nastupa na kojima su nastupale kao učiteljice. Bezimeni sastav nastupao je i na brojnim humanitarnim akcijama, školskim priredbama i svečanim misama. Nekoliko pjesma otpjevano je pod nazivom „Stelle Domini“, no ni to se ime nije dugo zadržalo.

Prošlo je mnogo večeri duhovne poezije, priredbi, večeri duhovnih šansona, sve do jednog božićnog koncerta, kada su se iz zbora učiteljica prvi put oformile – Contesse. I sastav se do današnjeg podosta izmijenio. Neke su se udale, dobile djecu i odustale od pjevanja, a ostale su samo one najupornije, ljubiteljice višeglasnog pjevanja.

SUHOPOLJE U DUŠI

Prilikom jednog nastupa u Vukovaru trebalo je smisliti ime kako bi ih voditelj mogao predstaviti. Željele su, kažu, nositi ime koje predstavlja Suhopolje, grofovsko mjestašce uz koje su sve na neki način vezane. I tako se Contesse stvorilo kao savršen izbor. Suhopoljske Contesse danas čine sopranistice Leona Sever, Lidija Škrinjarić, Magdalena Matković, mezzosopranistice Irena Maras i Martina Tolušić te altovi Tatjana Huber i Zdravka Medvecki Matković. Ime vokalnog ansambla opravdava i impozantan izgled pjevačica kada se obuku u svoje predivne haljine, a uskoro im stižu i nove u kojima će također zabljesnuti.

Biti savršeno usklađen u višeglasju zadatak je koji zahtjeva savršen sluh i mnogo truda. Neke od članica su „glazbeno potkovane“, pa njima učenje dionica pjesama ne predstavlja problem, dok one koje nisu pohađale glazbenu školu dionice uče s puno više strasti i truda, kako bi dostigle svoje kolegice.

-Zapravo nije od primarne važnosti biti glazbeno učen ako te vodi velika želja za učenjem i konstantnim napretkom. Tada je sve moguće jer se vježbom postižu odlični rezultati – otkrila nam je Zdravka, koja je u Glazbenoj školi učila svirati harmoniku. Ljubav prema glazbi Zdravka je prenijela na svoga sina Kristijana i kćer Magdalenu, kojoj je pjevanje sopranske dionice najmanji problem. Osoba na koju se Contesse uvijek mogu osloniti je Leona, učenica srednje Glazbene škole Jan Vlašimsky koja, kada uspije raspored prilagoditi probama Contessa, vrlo rado otpjeva dionicu.

ANĐEOSKI SOPRAN

Sopranistica najzvonkijeg, najčišćeg i, kako mnogi kažu, anđeoskoga glasa je Lidija Škrinjarić. Jedina je u ovom vokalnom ansamblu od samoga početka.

– Jedan od najtežih nastupa bio je u sklopu manifestacije „Prosinac u gradu“, gdje se od nas očekivalo da sat vremena pjevamo na hladnoći, a to je zbilja teško za glasnice – sjeća se Lidija. Sve članice Contessa jednako su zaslužne za uspjehe koje postižu, među njima nema „glavne“, no ipak jedna je koja ih uvježbava, nabavlja većinu nota, daje intonaciju i taktira za vrijeme nastupa.

– Pri odabiru pjesme vodimo se prema događaju za koji spremamo nastup, nitko od nas nema svoje neke prohtjeve, sve smo jednake – rekla je Irena. Iako Tatjana i Martina nisu glazbeno školovane, bez njih Contesse ne bi bile ovo što danas jesu. Nepoznavanje nota nije problem, kada se srcem pjeva i pritom uživa u tome.

– Nema prepreke koja će nas zaustaviti da naučimo dionice pjesama i iznesemo ih najbolje što znamo i možemo – kažu Tatjana i Martina te zaključuju kako su uz pjevanje najvažnije zabava i anegdote kojih, po svemu sudeći među ovim predivnim ženama, ima. (www.icv.hr, lmh)