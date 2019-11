MJESEC HRVATSKE KNJIGE Dubravko Maričić obiteljskim sjećanjima sačuvao povijest Slavonije

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske Orahovica i Srednje škola ”Stjepan Ivšić” održan je i posljednji događaj ovogodišnjeg obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige. Učenicima, profesorima i građanima Orahovice svoj dugogodišnji rad na istraživanju povijesti slavonsko-podravske željeznice, prezentirao je Belišćanin, prof. Dubravko Maričić predstavivši svoju knjigu ”Moja sjećanja na slavonsko-podravsku željeznicu”.

Uz autora knjigu su promovirali njen promotorica Ana Vazdar te glavni urednik knjige Vladimir Vazdar koji je u svom izlaganju pročitao i vrijednu recenziju koju je napisao dr. sc. Dinko Župan. Autor, prof. Dubravko Maričić istaknuo je kako je ova knjiga nastala iz njegovih obiteljskih sjećanja, kao što i sam naslov kaže, obzirom da su većina njegovih članova obitelji bili djelatnici željeznice:

– Priča oko ove knjige krenula s prikupljanjem starih fotografija željeznice s kojima sam priredio nekoliko izložbi. Nakon toga su me ljudi zaustavljali i nudili nove fotografije, stare dokumente vezane uz željeznicu, razne podatke i tako malo po malo sam sve skupljao na jedno mjesto i počeo stvarati ovu knjigu. Važna stavka je bila i činjenica da sam naslijedio jednu staru torbu u kojoj su bili dokumenti moga djeda i mojih stričeva koji su bili željezničari. Tim dokumentima sam značajno popunio materiju i još dodatno dobio želju za stvaranjem ove knjige. Moja cjelokupna obitelj je bila dio ove željeznice, od djeca Ivana koji je bio djelatnik željeznica, u orahovačkom Radlovcu, zatim djedov brat i njegov sin i na kraju moja majka i otac te moja dva ujaka, tako da je obitelj i s majčine i očeve strane živjela uz željeznicu.– započeo je Maričić. Knjiga sadrži pregršt zanimljivih i vrijednih fotografija, kako iz Maričićeve obiteljske zbirke tako i mnogih drugih zbirki, a jedna od vrjednijih nalazi se i na unutrašnjim koricama knjige.

Riječ je o fotografiji iz 1884. godine i predstavlja otvorenje ceste svetog Roka Lovinac na Velebitu uz nazočnost cara Franje Josipa:

– Ta fotografija je, naime, do mene došla slučajno. U Maslenici sam napravio kuću za ljetovanje i susjed je tamo čuo moje prezime i došao jedan dan do mene i rekao da ima jednu fotografiju i to je bila ta koja predstavlja poveznicu Dalmacije i unutrašnjosti Hrvatske, a bila je to najkraća veza između Zadra i Zagreba. Zanimljivost vezana uz tu izgradnju je da je kilometar gradnje koštao kilogram zlata, a cesta je ukupno bila dugačka 42 kilometra pa eto, koliko je to bilo zlata. Tu fotografiju sam koristio u ovoj knjizi jer su moji preci živjeli u svetom Roku, upravo na tim lokacijama, a tek su poslije I. Svjetskog rata došli u Slavoniju, odnosno baš u Orahovicu.

Sve su to određene poveznice koje čine ovu knjigu posebnom. – nastavlja Maričić koji je učenicima pričao posebno u željeznici poznatog vlasnika iste Gutmanna, čiji su ostaci željeznice itekako vidljivi i u Orahovici:

– Diljem cijele Slavonije postoje ostaci te željeznice, u Orahovici naprimjer stara lokomotiva Ahcigerka, ili kako su se u vrijeme postajanja Gutmannove željeznice zvale gotovo sve lokomotive ”Guco”, upravo po Gutmannu. Zato pozivam kako Orahovčane tako i sve ljude u Slavoniji koji imaju bilo kakav ostatak Slavonsko-podravske željeznice da mi se javi i da zajedno očuvamo povijest ove željeznice – rekao je Maričić te na kraj istaknuo kako su reakcije onih koji su knjigu pročitali.

– Meni je najvažnije mišljenje mojih prijatelja, čitatelja kada uhvate ovu knjigu u ruke i najsretniji sam kada oni kažu da je dobra, a evo recimo jedan od njih me susreo na ulici i rekao, čuj pročitao sam tvoju knjigu isti dan kada su sam ju dobio čitajući je do 12 sati navečer, nisam išao spavati dok ju nisam pročitao, to je meni najveća nagrada – zaključio je Maričić koji je ovom knjigom definitivno ispisao jedan važan dio povijesti Slavonije jer željeznica je nekada bila glavnih pokretač u svim grama života ovoga kraja. (www.icv.hr, vg)