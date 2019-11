PAPUK NA NOGE JAKOM TEHNIČARU Mađarić: U Cvetkovec idemo dati sve od sebe pa što bude

Nogometaši orahovačkog Papuka nakon domaćeg poraza od Virovitice, danas (subota) putuju na noge jakom Tehničaru u Cvetkovec.

Papuku nije lako, događaju se nezgodne ozljede, k tome još i kartoni, ali kako kaže trener Stjepan Mađarić, nema predaje.

-Naravno da nema predaje. U Cvetkovec idemo dati sve od sebe pa što bude. Mi do zime moramo ići ovako okrnjeni, ali prije svega moramo biti hrabri. U ova četiri kola koliko ja vodim ekipu, već sam određene stvari snimio i predložio sam mjere. Jer ako želimo igrati treći razred hrvatskog nogometa, moramo se ove zime osnažiti i posložiti u svim segmentima. A do tada, imamo to što imamo i moramo se boriti, tako će biti i u Cvetkovcu, oni su odlična momčad, no ako se dobro postavimo i odigramo maksimalno koncentrirano i odradimo utakmicu jako, momčadski, sve je moguće – rekao je trener Papuka Stjepan Mađarić.

Ogled između Tehničara i Papuka počinje u 14 sati.

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)