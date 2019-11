Radovi na dječjem vrtiću u Ćeralijama teku po planu, a u njemu će u budućnosti mjesto pronaći 30-ero djece

Krajem ožujka tekuće godine, polaganjem kamena temeljca, svečano su započeli radovi na dječjem vrtiću u Ćeralijama, naselju u općini Voćin.

– U našoj, najmlađoj općini u Republici Hrvatskoj, moramo razvijati ono što je najpotrebnije, a to je infrastruktura upravo za one najmlađe. To je politika koju mi u općini Voćin slijedimo dugi niz godina te pratimo našu dječicu od rođenja pa do njihovog osamostaljenja na način da sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću Jelenko u Voćinu, u kojemu roditelji boravak svoje djece plaćaju 200 kuna mjesečno, a ostalo Općina. Budući vrtić u Ćeralijama je od vitalne važnosti zato što su upravo Ćeralije najmlađe mjesto u općini Voćin, a time i najmlađe mjesto u Hrvatskoj. Vrtić u Voćinu je prepun, pa se ukazala potreba, a i prilika kroz mjeru ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede, za takvim objektom, koji je u realizaciji i zbog tog sam izuzetno sretan – izjavio je tada, na otvaranju radova načelnik općine Voćin Predrag Filić.

Radovi na dječjem vrtiću u Ćeralijama teku po planu. Nakon postavljanja krovne ploče, postavljena je stolarija, a trenutno se radi na uvođenju unutrašnjih instalacija i žbukanju zidova. Također, postavlja se vanjska izolacija, nakon čega će zgrada vrtića biti ožbukana te će dobiti konačnu vizuru.

Dječji vrtić u Ćeralijama bit će izgrađen kroz projekt mjere ruralnog razvoja koji financira Ministarstvo poljoprivrede, uz sufinanciranje Općine Voćin. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3,7 milijuna kuna. Kada se završi, u njemu će mjesto pronaći 30-ero djece uz nekoliko novozaposlenih djelatnika. Radove na izgradnji vrtića izvodi tvrtka IDM gradnja d.o.o. iz Našica.

(www.icv.hr, adf)